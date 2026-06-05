¿Por qué más del 90% del universo es invisible?

Cuando observamos el cielo nocturno, resulta fácil pensar que estrellas, planetas y galaxias representan la totalidad del universo. Sin embargo, la realidad es mucho más sorprendente. Según los modelos cosmológicos actuales, todo aquello que podemos ver y tocar constituye apenas una pequeña fracción del cosmos. Más del 95% del universo permanece oculto a nuestros ojos y a los instrumentos de observación más sofisticados.

La materia ordinaria, de la que están formadas las estrellas, los planetas, los océanos, los seres vivos e incluso los propios seres humanos, representa aproximadamente el 5% del universo observable. El resto está compuesto por dos elementos que continúan desafiando la comprensión de los científicos: la materia oscura y la energía oscura.

La primera de ellas, la materia oscura, supone cerca del 27% del universo. Aunque no emite, refleja ni absorbe luz, los investigadores están convencidos de su existencia debido a los efectos gravitatorios que provoca. Su influencia actúa como una especie de estructura invisible que mantiene unidas las galaxias y ayuda a explicar movimientos cósmicos que no podrían justificarse únicamente con la materia visible.

Aún más desconcertante es la energía oscura, que representa alrededor del 68% del contenido del universo. A diferencia de la gravedad tradicional, que atrae la materia, esta fuerza parece impulsar la expansión acelerada del cosmos. Su naturaleza sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física moderna, ya que nadie sabe con certeza qué es ni cómo funciona exactamente.

La existencia de estos dos componentes plantea una idea fascinante: la mayor parte de la realidad cósmica sigue siendo desconocida. Mientras la humanidad ha logrado explorar planetas, estudiar galaxias lejanas y observar los confines del universo observable, la inmensa mayoría de lo que compone el cosmos continúa siendo invisible y misteriosa.

Lejos de ser una cuestión resuelta, la materia oscura y la energía oscura representan algunas de las preguntas más importantes de la ciencia contemporánea. Comprenderlas podría cambiar para siempre nuestra visión del universo y revelar qué fuerzas gobiernan realmente el destino del cosmos.