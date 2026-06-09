Graban por primera vez a un gran tiburón blanco bajo las aguas del Mediterráneo

Un grupo de buceadores ha protagonizado un encuentro tan inesperado como excepcional en el mar Mediterráneo. Mientras trabajaban retirando redes de pesca abandonadas de un naufragio situado en el Estrecho de Sicilia, entre Italia y Túnez, se encontraron de frente con un gran tiburón blanco que nadaba a apenas tres metros de distancia.

Aunque se han producido avistamientos de esta especie en superficie en el Mediterráneo, se cree que es la primera vez que un gran tiburón blanco es grabado bajo el agua en esta región. Los buceadores, pertenecientes a las organizaciones Healthy Seas Foundation, Ghost Diving y la Sociedad para la Documentación de Sitios Sumergidos (SDSS), lograron sacar la cámara pocos segundos después de detectar al animal.

"Todos nos quedamos un poco sorprendidos y asombrados. Me temblaban los dedos porque era un ejemplar grande y no esperábamos encontrar algo así", explicó Derk Remmers, jefe de la organización Ghost Diving.

Lejos de mostrar un comportamiento agresivo, el tiburón pareció actuar con curiosidad. Según los buceadores, el animal se acercó, observó al grupo y volvió a alejarse tranquilamente. "Parecía relajado, como si supiera que era el jefe allí abajo", relató Remmers. Finalmente, el tiburón desapareció en las profundidades tras acelerar el nado cuando los submarinistas comenzaron a expulsar burbujas de aire.

El hallazgo también pone el foco sobre la situación de esta especie en el Mediterráneo. Las poblaciones de tiburón blanco han disminuido notablemente en las últimas décadas debido, entre otros factores, a la pesca ilegal y a la degradación de los ecosistemas marinos.

De hecho, los buceadores se encontraban en la zona para retirar redes fantasma, aparejos de pesca abandonados que continúan atrapando peces, tortugas y otros animales durante años. Se estima que cada año se pierden o abandonan en los océanos unas 640.000 toneladas de equipos de pesca, una de las principales amenazas para la biodiversidad marina.