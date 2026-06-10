La investigación oncológica española recibe cerca de un millón de euros de FERO Cáncer para acelerar siete proyectos de alto impacto

La Gala FERO ha reunido en Barcelona a investigadores, médicos, empresas, filántropos y representantes de la sociedad civil comprometidos el avance de la investigación oncológica. Durante la ceremonia, FERO Cáncer ha entregado cerca de un millón de euros en ayudas a siete proyectos de investigación de excelencia que buscan acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos, mejorar el diagnóstico precoz y ampliar las opciones terapéuticas para los pacientes.

Los investigadores galardonados desarrollan su trabajo en algunos de los principales centros de investigación biomédica del país y abordarán algunos de los mayores desafíos actuales de la oncología, desde el desarrollo de nuevas inmunoterapias y terapias celulares de precisión hasta la búsqueda de tratamientos más eficaces frente al cáncer de páncreas, uno de los tumores con peor pronóstico, o la mejora de la detección temprana de la enfermedad.

Con estas ayudas, FERO Cáncer reafirma su compromiso con la investigación traslacional, un modelo que busca acelerar la llegada de los descubrimientos científicos a la práctica clínica para que los pacientes puedan beneficiarse antes de los avances contra el cáncer.

"Cada una de estas becas representa una oportunidad para acercar la ciencia a los pacientes. Nuestro objetivo es apoyar proyectos innovadores capaces de transformar el conocimiento científico en nuevas herramientas de diagnóstico y tratamiento que mejoren la vida de las personas con cáncer", destaca Marta Cardona, Directora General de FERO Cáncer.

Esta edición de la Gala FERO ha tenido además un significado especial al marcar el inicio de una nueva etapa para la organización, coincidiendo con la conmemoración de su 25 aniversario. Durante el acto se presentó el nuevo manifiesto de FERO Cáncer, que reafirma su compromiso con la investigación oncológica traslacional y con la aceleración de los avances científicos hacia los pacientes, así como una renovada identidad visual que refleja la evolución y la ambición de la fundación para los próximos años.

Francisco Cacho, Jalis de la Serna, Roberto Brasero, Mercedes Martín y José Yelamo | FERO Cáncer

Los proyectos premiados

Luciano Di Croce, investigador del Centro de Regulación Genómica (CRG), ha recibido la II Beca FERO-Aladina en cáncer pediátrico por el proyecto Targeting Epigenetic Vulnerabilities to Stop Diffuse Midline Glioma, centrado en identificar nuevas vulnerabilidades terapéuticas en el glioma difuso de línea media, uno de los tumores cerebrales infantiles más agresivos.

La investigadora del CRG Eva María Novoa ha sido distinguida con la XXXIII Beca FERO para jóvenes investigadores, patrocinada por la Fundación Ramón Areces, por una investigación que explora nuevas herramientas de secuenciación nanopore para desarrollar métodos más rápidos, accesibles y precisos de detección precoz del cáncer.

María Vidal, de la Fundació de Recerca Clínic Barcelona – FRCB-IDIBAPS, ha recibido la VIII Beca FERO-MANGO en cáncer de mama, con el apoyo de MANGO, por un proyecto que estudiará cómo la interrupción abrupta de la lactancia puede influir en la evolución y el comportamiento biológico del cáncer de mama asociado al embarazo.

Por su parte, Pere Barba, investigador del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha sido reconocido con la II Beca FERO-Carmen Mateu para jóvenes médicos-investigadores, impulsada con el apoyo de Fundació Castell de Peralada, para desarrollar una nueva generación de terapias CAR-T más precisas y seguras frente a las leucemias agudas.

La XXXII Beca FERO para jóvenes investigadores, con el apoyo de la Fundació Bosch Aymerich, ha recaído en Elisa Espinet, que investigará los mecanismos de respuesta y resistencia a los inhibidores Pan-KRAS en cáncer de páncreas, una de las estrategias terapéuticas más prometedoras para este tumor.

El investigador del CaixaResearch Institute Gabriel Rabinovich ha recibido la V Beca FERO Dr. Baselga, con el apoyo de la Fundació Gandara de Quadis para desarrollar nuevas estrategias inmunológicas capaces de superar los mecanismos que limitan la respuesta del sistema inmunitario frente al cáncer de páncreas.

Finalmente, María D. Mayan, del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, ha sido distinguida con la VIII Beca FERO en cáncer de mama, con el apoyo de ghd, por un proyecto destinado a mejorar la capacidad de las terapias CAR-NK para identificar y destruir células tumorales de forma más eficaz.

Gracias a la colaboración de empresas, fundaciones y entidades comprometidas con la investigación biomédica, estas ayudas contribuyen a fortalecer el ecosistema científico español y a impulsar nuevas soluciones frente al cáncer.

La gala contó además con una iniciativa solidaria de recaudación en directo destinada a financiar el acceso al diagnóstico molecular de pacientes con cáncer atendidos en hospitales públicos. A través de un contador visible durante toda la velada, FERO Cáncer movilizó a asistentes, empresas y colaboradores con el objetivo de reunir 160.000 euros, una cantidad equivalente al coste de los estudios de diagnóstico molecular para 800 pacientes. La totalidad de los fondos recaudados se destinará íntegramente a este programa, contribuyendo a que más personas puedan beneficiarse de herramientas clave para una medicina cada vez más personalizada y precisa.