Una nueva pastilla de GLP-1 demuestra su eficacia frente a la diabetes y el sobrepeso

Un nuevo fármaco oral basado en un receptor de GLP-1, conocido como elecoglipron, ha probado su eficacia en la fase 2B de un ensayo para reducir tanto los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2 como el peso corporal.

El nuevo medicamento, presentado en la sesión científica del encuentro de la Asociación Americana de Diabetes y recogido por la revista The Lancet, ha sido desarrollado por la farmacéutica AstraZéneca.

En estos momentos, la mayoría de los medicamentos de GLP-1 (Wegovy o Mounjaro, entre otros) que hay en el mercado se administran mediante inyección subcutánea.

La semaglutida (el conocido Ozempic), autorizada para la diabetes tipo 2, puede tomarse en forma de comprimido, pero debe administrarse en ayunas a primera hora de la mañana, y hay que evitar la ingesta de alimentos y agua durante los 30 minutos posteriores.

El ensayo internacional SOLSTICE, llevado a cabo en nueve países y liderado por la investigadora del hospital Mass General Brigham de Boston, Vanita Aroda, ha probado una pastilla basada en el GLP-1 elecoglipron sin esas limitaciones.

En el estudio han participado 406 personas con diabetes tipo 2 que fueron asignadas aleatoriamente a dos grupos de tratamiento. Hubo tres fases que se desarrollaron en 26 semanas: dosis iniciales, aumento de la medicación y dosis de mantenimiento.

Los investigadores observaron que, en todas las concentraciones de dosis, el medicamento redujo los niveles de glucosa de forma notablemente mayor en el grupo que lo tomó respecto al que recibió placebo.

Seguro y tolerable

Hasta el 89,6% de los participantes que tomaron el medicamento alcanzaron un nivel de HbA1c (la hemoglobina glicosilada, que mide el nivel promedio de glucosa en el cuerpo durante los últimos 2-3 meses) del 7%, que es el objetivo estándar en la mayoría de los adultos con diabetes.

Por el contrario, solo el 24,9% de las personas que recibieron placebo alcanzaron ese nivel saludable.

En cuanto a la pérdida de peso, el 72,3% de los participantes que recibieron el tratamiento logró una reducción de peso de al menos un 5%, en comparación con el 20,2% del grupo del placebo que también consiguió perder kilos.

La seguridad y la tolerabilidad fueron similares a las de otros medicamentos de GLP-1, informan los autores.

"Hasta la fecha, las terapias con GLP-1 se han limitado a formulaciones inyectables u orales, cada una con sus propias limitaciones en cuanto a la administración y la dosificación. Nuestro ensayo allana el camino hacia fármacos orales que superen esas limitaciones en el tratamiento de la diabetes tipo 2", señala Aroda, directora de Investigación en Diabetes en Mass General Brigham.

Aroda es también la investigadora principal del estudio REIMAGINE 1, un ensayo aleatorizado y controlado que evaluó CagriSema, otra terapia que ha logrado que el 87% de los participantes haya alcanzado el nivel objetivo de HbA1c del 7%. Sus resultados han sido publicados en otro artículo de la revista The Lancet Diabetes and Endocrinology.