¿Qué pasaría si el Sol desapareciera por un minuto?

La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar y depende completamente de su estrella, el Sol. Gracias a ella tenemos luz, sentimos calor, tenemos océanos y podemos hablar de la atmósfera.

Es por ello por lo que, aunque no sería catastrófica la desaparición de esta estrella por un solo minuto, sí podríamos llegar a notar sus consecuencias.

Imagen más nítida del sol | NASA

Al principio no notaríamos nada ya que la luz del sol tarda unos 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra, por lo que durante este tiempo seguiríamos recibiendo luz y calor. Lo mismo ocurriría con la gravedad. Los planetas seguirían en sus orbitas durante ese tiempo.

Pero después, veríamos oscuridad total, la temperatura caería de forma drástica y la Tierra dejaría de orbitar y se movería en línea recta en el espacio, pues la gravedad solar dejaría de actuar.

Un minuto sin sol no sería desastroso, pero sí un evento aterrador e incomprensible, lo que activaría las alarmas y se vería reflejado en humanos, animales y plantas.