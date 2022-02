Elon Musk ofrece 5.000 dólares a un chico para que no rastree su avión privado

Jack Sweeney es un joven estadounidense de 19 años que estudia en la Universidad Central de California. Sin embargo, este chico tiene en su poder una herramienta muy poderosa. Ha diseñado un bot que controla los movimientos del avión privado del millonario Elon Musk, dueño de empresas como Tesla o SpaceX.

Ante la creación de la cuenta que rastrea estos trayectos, @ElonJet, Musk no se ha mostrado muy contento. El magnate llegó a la conclusión de que, si cualquier usuario de Internet puede conocer la posición de su avión, esto podría ser un "riesgo de seguridad", según recoge The Independent. El director de Tesla también insinuaba que podrían incluso dispararle si se conoce su posición al momento.

Proposición económica de Elon Musk

Ante el riesgo que comenta Musk al que está expuesto gracias a este bot, el magnate decidió ofrecer a través de mensaje directo 5.000 dólares a Sweeney si eliminaba la cuenta de Twitter. El chico, que solo gana actualmente 20 dólares al mes con la cuenta, rechazó la propuesta del millonario.

Después de la conversación con Musk por Twitter, Sweeney comentó al periódico que el dinero del millonario podría ser un apoyo para la universidad y para comprarse un automóvil. De hecho, el joven también informó a Musk de que quizás se podría comprar un Tesla Model 3, un coche de la empresa de Musk valorado en casi 50.000 euros.

Según The Independent, Musk todavía no ha contestado a Sweeney. En cambio, el número de seguidores de la cuenta del bot sobre su avión privado no deja de crecer: tiene más de 370.000.

Cómo funciona el bot

El bot que ha diseñado Sweeney funciona al analizar los datos de la Administración Federal de Aviación, FAA, de Estados Unidos. Posteriormente y de forma automática, estos datos se tuitean cada vez que el avión despega o aterriza. Sweeney también tiene cuentas bots que monitorean los aviones de otros magnates, como Bill Gates y Jeff Bezos.

Estos datos se pueden comparar con las bases de datos públicas de los aeropuertos, que calculan el destino y la salida de las naves. Estos datos públicos no son de conocimiento general, pero Sweeney los conoce por su padre, que trabaja en la industria de las aerolíneas.

Sin embargo, el avión privado de Elon Musk se encuentra en la lista de Limitación de Datos Mostrados de Aeronaves, LADD, que elimina información más privada de sus usuarios, como la identificación. Para contrarrestar este impedimento y seguir rastreando los movimientos de la nave, el bot de Sweeney utiliza otros parámetros, como la altitud del avión o el tiempo que tarda en recibir los datos, para calcular cuándo está volando o aterrizando.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo tener Internet en modo avión