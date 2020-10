El modo avión es un ajuste que nos ofrecen todos los móviles para inhabilitar muchas funciones del dispositivo: Internet, llamadas, mensajes o Bluetooth, entre otras. Esta opción permite utilizar todas las herramientas del teléfono menos las que requieran una conexión, es decir, desactiva todas las conectividades inalámbricas. Aun así, existen distintas maneras con las que conseguiremos usar Internet con el modo avión activado. En el vídeo encontrarás algunos trucos.

El principal motivo por el que se instauró el modo avión en los teléfonos fue, como su nombre indica, por los vuelos. Esta opción evita las interferencias entre las señales de los teléfonos y la comunicación entre el avión y los controladores aéreos. Por ello es necesario mantener el modo activado, para poder facilitar la conexión entre ambos. Aun así, muchas compañías ya cuentan con conexión WiFi, por lo que las aerolíneas son las que tienen la última palabra sobre el reglamento del modo avión.

Al no estar conectado a Internet, el móvil no busca conectividad con ninguna red. Por este motivo, no existe consumo de datos alguno, lo que genera un ahorro de energía. Por ejemplo, si estamos en una zona donde hay mala cobertura, nuestro dispositivo estará buscando continuamente una posible conexión. Por ello, si se activa el modo avión, evitamos la búsqueda y no agotamos la batería.

Además, conociendo sus funciones, se puede utilizar en otros momentos. Por ejemplo, cuando se quiere ahorrar batería, cargar el móvil más rápido o descansar de las llamadas y los mensajes. Cuando se desactive, el dispositivo informará de todas las notificaciones anteriores, por lo que será como tener el teléfono apagado.

Aun así, si necesitas utilizar Internet con el modo avión activado, en este vídeo encontrarás algunos trucos para llevarlo a cabo. Depende del teléfono que tengas, deberías seguir unos pasos u otros.

