Vivir 100 años: tres hábitos que prolongan tu vida, según un experto de Harvard

¿A quién no le gustaría vivir 100 años? Llegar a esa edad es una combinación de factores de los cuales algunos están en nuestra mano y otros no tanto. Por ejemplo, según un experto de Harvard, vivir hasta los 100 años no es sólo cuestión de suerte y genética y que hay formas sencillas de darnos una mano para llegar a los centenarios. Te contamos los detalles.´

Tal y como recoge el medio Daily Mail, según el doctor Naheed Ali, experto en estilo de vida formado en Harvard, hay tres cosas clave para ayudarnos a aumentar las posibilidades de vivir un siglo. Son hábitos centrados en la salud neuronal.

La primera de ellas es la alimentación. Ali aboga por una dieta mediterránea rica en aceite de oliva, verduras y legumbres. Y es que estos alimentos aportan polifenoles (antioxidantes que regulan la presión arterial y refuerzan los vasos sanguíneos del cerebro), reduciendo el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Dieta mediterránea | Freepik

Su segundo consejo es incorporar movimiento y ejercicio a lo largo del día. Desde hace tiempo se sabe que quienes se levantan y se mueven más tienden a vivir más que quienes llevan un estilo de vida más sedentario.

El doctor Ali agrega que las personas deberían intentar realizar "una caminata rápida de treinta minutos cinco días a la semana" para evitar el deterioro cognitivo asociado con la demencia.

Por último, el tercero de los consejos es un buen descanso: "Pasar de siete a nueve horas en una habitación fresca y oscura con un mínimo de cafeína después del mediodía permite que el cuerpo realice su trabajo de limpieza nocturna".