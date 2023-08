¿Dormir la siesta nos hace más inteligentes?

Tras comer puedes sentir cierta pesadez y relajación, esta circunstancia puede que nos genere mucho sueño. Muchos critican este hábito de dormir porque lo consideran ineficaz y poco productivo. Sin embargo, no es realmente así, ya que según estudios puede incluso manifestar lo contrario una mayor inteligencia.

Unainvestigación realizada por la revista científica 'Science Direct' asegura que existen personas con una predisposición genética a dormir la siesta tras la comida. Hay una serie de genes en el código genético que se pueden asociar con esta característica. Y el caso es que una de ellas está asociada a dormir por el día. Otra de las asociaciones a esa configuración de genes es un mayor volumen cerebral.

Hombre echándose una siesta | Pixabay

La gran diferencia asociada a los genes anteriores es de alrededor 15 centímetros cúbicos. Si eres los que no duerme la siesta tranquila, ya que esa diferencia en el tamaño del cerebro no te hace ser mucho más inteligente. Teniendo otros parámetros en cuenta como son el tiempo de reacción o el procesamiento visual, no se aprecian grandes diferencias entre quienes duermen siesta y los que no lo hacen. Por lo tanto, ese tamaño en el volumen cerebral no otorga una mayor inteligencia.

Hay un indicador en que la siesta sí implica una mejora de la capacidad cerebral. En edades avanzadas, conseguir dormir la siesta ayuda a reducir el deterioro cognitivo. Ya sea por el motivo que sea, por genes o por descansar, dormir una pequeña siesta es algo muy beneficioso y puede que nos active para continuar con las actividades de la tarde.