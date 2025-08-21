Esta es la cantidad de proteína que realmente necesitas, según un experto

En los últimos años, la proteína se ha convertido en la gran protagonista de la alimentación saludable. Cada vez son más personas las que buscan aumentar su consumo, ya sea a través de alimentos ricos en este macronutriente o mediante suplementos como batidos y barritas, especialmente quienes entrenan en el gimnasio y desean ganar músculo o mejorar su rendimiento.

La cuestión es, ¿sabes realmente la cantidad de proteína que tu cuerpo necesita? Recientemente, un experto en nutrición ha revelado que la cantidad exacta de proteína que necesitamos no es igual para todos: depende de factores como el peso, la edad, el nivel de actividad física e incluso los objeticos personales de salud y deporte. Te contamos los detalles.

Según el profesor James McKendry, experto en nutrición de la Universidad de Columbia Británica y que recoge el medio The Conversation, como mínimo, la cantidad ideal de proteína es de 0,8 gramos por kilo corporal al día. De este modo, alguien que pesa 65 kilos necesitará al menos 52 gramos de proteína al día.

Variedad de alimentos con proteína | Freepik

Esta es la cantidad mínima para no tener un déficit de proteína. Sin embargo, hay personas que pueden requerir bastante más. Por ejemplo, los ancianos han perdida gran parte de la capacidad para extraer los nutrientes de los alimentos, por lo que se necesita más proteína para que los resultados sean los mismos que en alguien más joven. Y, por otro lado, una persona que hace mucho ejercicio físico necesitará mucha proteína para reparar el músculo dañado e ir construyendo más. En esos casos, puede ser necesario tomar hasta 2 gramos por kilo corporal al día. Esa misma persona de 65 kilos, si es deportista, podría requerir entre 78 y 130 gramos de proteína diarios.

En cuanto al momento del día ideal para tomarla, hay quien dice que debe ser justo después del ejercicio, como mucho 45 minutos más tarde. Sin embargo, McKendry señala que esto está más que desmentido y que tenemos todo un día para aportar a los músculos la proteína que necesitan.

¿Y si tomamos mucha proteína? No pasaría nada malo en personas con buena salud, aunque sí que es cierto que tomar más de 2 gramos al día suele ser un desperdicio, porque no aporta beneficios extra.