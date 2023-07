Cómo afectan las siestas a nuestro peso

Existe cierta creencia de que si dormimos la siesta afecta y provoca un aumento de nuestro peso, pero realmente no debe de ser así, si la realizamos de una manera correcta y consciente de no perjudicarnos, no solo no nos afectara en esta circunstancia, sino es que mejoraremos otros aspectos de nuestro organismo. Ahora bien, para que no se produzca un aumento de nuestra grasa, esa siesta no debe de exceder los 30 minutos, ya que durante este periodo no se producen los diferentes procesos metabólicos, que pueden aumentar nuestro peso y concentrar la grasa en ciertas áreas que no deseamos.

¿Cómo se ha demostrado eso?

Según una investigación elaborada por Allegheny Collage en Pensilvania y publicado en la revista científica en el International Journal of Behaivoral Medicine, la siesta de 30 minutos consigue reducir la presión arterial y el ritmo cardíaco, y siguiendo las recomendaciones de La Agencia Española del Corazón, pueden aportar enormes beneficios si se realizan de forma correcta y solo para descasar, como reducir distintos problemas cardiovasculares o mejorar nuestro humor.

Si por la razón de poder aumentar tu peso, no realizabas una siesta, que puede mejorar nuestra vitalidad. No debes de preocuparte, ya que una siesta liviana de alrededor 30 minutos no afectará para nada a la presencia de una mayor cantidad de grasa dentro de nuestro organismo. Y por supuesto, este sueño tan reparador te vendrá muy bien para poder continuar todas las actividades o trabajos que tenías programadas para el resto del día, y hacerlos de manera más conveniente.