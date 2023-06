Esto es lo que dura la siesta perfecta, según un estudio

Podría decirse que la siesta, aunque parezca que no, es un tema bastante discutido. Hay quienes necesitan ese rato de descanso generalmente después de comer. También los hay quienes lo consideran un hábito de vagos.

Otras personas, sin embargo, no piensan que sea sinónimo de pereza, pero alertan que el exceso de sueño puede llegar a ser peligroso. No obstante, cada vez se escucha más y cada vez son más los expertos que aseguran que, si la siesta no es muy larga, resulta bastante beneficiosa.

Un recienteestudio publicado por un equipo de científicos de Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay afirmaba esto, pero además también añade que los genes y el volumen cerebral tiene que ver con la siesta perfecta de cada persona.

Como ya sabemos, dormir adecuadamente es esencial para prevenir enfermedades metabólicas y cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Además, también es muy beneficioso para mantener la mente en forma. Mientras dormimos, ayudamos a consolidar los recuerdos, por lo que es muy bueno para la memoria y la salud cognitiva.

Es por esta razón por la que estos científicos han querido comprobar si las personas que suelen dormir la siesta tienen una mejor salud cerebral, y lo cierto es que se ha encontrado una vinculación positiva. Eso sí, no sirve si duermes la tarde entera. La siesta perfecta dura menos de media hora, aunque dé pereza despertarse tan rápido. De lo contrario, se produce el llamado "efecto rebote". Si la siesta es demasiado larga se suele llegar a tener la sensación de estar más cansado que cuando te dormiste.

Importancia de los genes

Los investigadores analizaron el papel que tiene el ADN en la tendencia a dormir siesta. Para ello, recogieron los datos de 378.932 personas cuyas edades iban desde los 40 hasta los 69 años. A todos se les hizo un escáner cerebral, un análisis genético y una encuesta sobre sus hábitos de sueño.

Gracias a ello, se vio que había 92 secciones de ADN relacionadas con las personas que dormían siestas regularmente. Además, también se vio que la mayoría de ellos tenían un volumen cerebral mayor, equivalente al de personas entre 2,5 y 6,5 años más jóvenes.

Por tanto, dormir siesta mejora uno de los parámetros asociados a la edad cerebral.