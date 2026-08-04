No todos los eclipses son iguales: estos son todos los tipos que existen

Con la cuenta atrás ya en marcha para el eclipse total solar del próximo 12 de agosto, conviene recordar que no todos los eclipses son iguales. En total se distinguen siete tipos: cuatro solares y tres lunares. Entre los eclipses de Sol se encuentran el parcial, el total (el que podrá verse en parte de España el 12 de agosto), el anular y el híbrido, un fenómeno muy poco frecuente que puede observarse como anular o total dependiendo del lugar desde el que se contemple.

Por su parte, los eclipses de Luna se clasifican en penumbral, parcial y total. En estos casos es la Tierra la que se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Además del eclipse total solar del 12 de agosto, este mes también dejará otro espectáculo astronómico: un eclipse parcial de Luna el 28 de agosto, que será visible desde España.