Neuralink permite a pacientes con parálisis controlar una silla de ruedas con la mente

Elon Musk sigue ampliando las posibilidades de su chip cerebral. Después de demostrar que personas con parálisis pueden mover el cursor de un ordenador utilizando únicamente sus pensamientos, Neuralink trabaja ahora para que ese mismo implante permita controlar una silla de ruedas monitorizada con la mente.

La compañía ha compartido los avances a través de la red social X, donde explica que esta nueva aplicación forma parte de los ensayos clínicos que buscan devolver la movilidad a personas con parálisis.

El dispositivo, conocido como Telepathy, incorpora más de 1.000 electrodos distribuidos en más de un centenar de hilos ultrafinos, más delgados que un cabello humano. Estos se implantan en la corteza motora mediante un robot quirúrgico y registran la actividad de las neuronas cuando la persona piensa en realizar un movimiento.

Posteriormente, un sistema de inteligencia artificial interpreta esas señales cerebrales y las traduce en órdenes. Hasta ahora, esa tecnología permitía mover el cursor de un ordenador con la mente, pero Neuralink ha conseguido adaptarla para controlar también una silla de ruedas.

Durante las pruebas, los participantes observan una imagen en directo captada por una cámara instalada en la silla. Mientras desplazan un cursor con sus pensamientos, pueden dar órdenes para avanzar, retroceder, girar o incluso ajustar la posición del asiento.

Chip cerebral Neuralink | Nauralink

Según la compañía, el objetivo es comprobar si este sistema puede ayudar a que personas con parálisis recuperen una mayor autonomía para desplazarse en entornos reales.

Desde que Neuralink implantó su primer chip cerebral en enero de 2024, más de 20 personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) han recibido este dispositivo para comunicarse mediante un ordenador y una voz sintética generada a partir de su actividad cerebral.

Sin embargo, la empresa recuerda que tanto el implante como esta nueva función para controlar una silla de ruedas siguen siendo experimentales y todavía no han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ni por otros organismos reguladores.