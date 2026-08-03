Cómo hacer tu propio filtro para fotografiar el eclipse y otros consejos

El próximo 12 de agosto se producirá el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de cien años, un fenómeno que además de espectacular es una oportunidad única de divulgación científica en directo.

Pero para observarlo y fotografiarlo con seguridad es imprescindible usar filtros solares certificados. No hace falta gastar mucho dinero para el filtro fotográfico: en SINC hemos montado el nuestro con una lámina de filtro certificada y materiales que tenemos en casa. Te enseñamos el proceso paso a paso.

Un filtro solar casero por menos de 20 euros

Para fabricar el filtro hemos partido de una lámina de filtro solar certificada —en nuestro caso, la Baader ECO—, que se puede comprar en muchas tiendas de astronomía y cuenta con su propia plantilla de recorte. El resto de los materiales son básicos: un trozo de cartón, rotulador, cinta americana, tijeras o cúter, y el propio objetivo que vayamos a usar como plantilla.

El montaje es sencillo: usamos el objetivo para marcar el diámetro sobre la lámina y recortamos el portafiltro. Después adaptamos un anillo de cartón, que convertirá en el cuerpo de la tapa y lo fijamos alrededor del objetivo con cinta americana. Encima colocamos la lámina en su marco, tensa, sin arrugas ni huecos, y sellamos todo con cinta para que no se cuele luz sin filtrar.

El resultado es un filtro certificado, económico y totalmente seguro, que sirve para cualquier cámara y objetivo, siempre que este no sea más grande que la lámina. Eso sí: antes de usarlo el día del eclipse conviene probarlo en casa apuntando al Sol para asegurarse de que no entra luz por ningún lado y de que no tiene arañazos o desperfectos.

El filtro Baader es una de las opciones de filtro solar certificado para cámaras y telescopios disponibles en muchas tiendas de astronomía. / Alejandro Muñoz

Consejos para fotografiar el eclipse con éxito

Además del filtro, hay algunas claves para sacarle el máximo partido a la fotografía del eclipse. Podemos optar tanto por un gran angular como por un objetivo o telescopio. Y en cualquier caso colocarle el filtro solar.

El astrofotógrafo Daniel López recomienda fotografiar con un teleobjetivo cómo la Luna va 'mordiendo' el Sol poco a poco, con exposiciones rápidas, y solo cuando empieza la totalidad retirar el filtro para poder fotografiar la corona solar con exposiciones de varios segundos.

"La imagen del disco solar totalmente eclipsado, con la corona, las estrellas y los planetas visibles, es uno de los momentos más espectaculares que se pueden fotografiar", reconoce Daniel López, colaborador habitual del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Otra de las recomendaciones de Daniel es programar las cámaras para que disparen automáticamente cada cierto tiempo mientras se disfruta del eclipse visualmente. Así, luego se puede montar todo ese material en un time-lapse de pocos segundos.

Si te animas a fotografiar el eclipse, cuéntanoslo. Y recuerda: nunca mires directamente al Sol sin protección certificada, ni con la cámara sin filtros específicos.