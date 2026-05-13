Cómo limpiar la caché y liberar espacio sin borrar fotos

Si tu móvil Android va justo de espacio, no hace falta entrar en pánico ni empezar borrando fotos. Muchas veces el problema está en la caché de las aplicaciones, es decir, en archivos temporales que se van acumulando con el uso diario. Borrarlos puede liberar memoria sin tocar tus imágenes ni tus vídeos. Eso sí: la ruta exacta puede cambiar un poco según la marca del teléfono.

Para hacerlo, entra en Ajustes > Aplicaciones > Gestión de Aplicaciones y elige la app que más uses —como Chrome, Instagram, TikTok o WhatsApp— y pulsa en Almacenamiento.

Ahí verás la opción Borrar caché. Esta función elimina solo datos temporales, no tus archivos personales. En cambio, Borrar almacenamiento o Borrar datos sí restablece la app y puede cerrar sesiones o eliminar ajustes guardados, así que no conviene tocar esa opción si solo quieres ganar espacio rápido.

También puedes rascar algo más desde herramientas del propio sistema. Android permite revisar qué ocupa más espacio desde Ajustes > Almacenamiento. Ordenado todo según el tipo de archivo, ya sean aplicaciones, documentos, etcétera.

Es una forma sencilla de liberar espacio sin meterte con tu galería.

Además, muchas aplicaciones acumulan caché de forma constante aunque apenas las uses. Redes sociales, navegadores o plataformas de vídeo guardan imágenes, fragmentos de contenido y datos temporales para cargar más rápido, pero con el tiempo esos archivos pueden ocupar varios gigas sin que el usuario lo note. Por eso, hacer una limpieza puntual cada cierto tiempo ayuda a mantener el móvil más fluido y con algo más de margen de almacenamiento.

También conviene revisar las descargas automáticas y los archivos duplicados que suelen quedarse olvidados en el dispositivo. Audios reenviados, documentos descargados o vídeos recibidos por mensajería pueden llenar la memoria poco a poco. Detectar qué aplicaciones consumen más espacio permite tomar decisiones sin borrar contenido importante ni perder información personal.