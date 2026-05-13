¿Por qué el café te quita el sueño? El efecto de la adenosina

El café es, para millones de personas, el combustible imprescindible para empezar el día. Sin embargo, ese impulso de energía que aporta suele venir acompañado horas después de un conocido "bajón" que deja sensación de cansancio y falta de concentración. Aunque muchos culpan directamente a la cafeína, el verdadero responsable de ese efecto está en una molécula natural del cerebro: la adenosina.

A lo largo del día, el organismo va acumulando adenosina, una sustancia relacionada con la sensación de fatiga. Cuanta más cantidad se acumula, mayor es el cansancio y más señales recibe el cerebro para descansar. Es, en cierto modo, el sistema interno que avisa al cuerpo de que necesita dormir.

La cafeína actúa precisamente interfiriendo en ese proceso. Su estructura química es muy similar a la de la adenosina, lo que le permite ocupar sus receptores en el cerebro y bloquear temporalmente la sensación de sueño. El resultado es una falsa sensación de energía y alerta que hace creer al organismo que todavía no está cansado.

Sin embargo, el efecto es solo momentáneo. Mientras la cafeína mantiene "engañado" al cerebro, la adenosina continúa acumulándose en el cuerpo. Cuando el efecto estimulante desaparece, toda esa acumulación actúa de golpe, provocando el conocido "crash" energético que muchas personas experimentan a media tarde tras tomar café horas antes.

Este mecanismo explica por qué el café puede ser tan efectivo para mantenerse despierto durante un tiempo, pero también por qué después llega esa sensación repentina de agotamiento. Un fenómeno cotidiano que mezcla química cerebral y hábitos de consumo en una de las bebidas más populares del mundo.