El síndrome de ovario poliquístico cambia de nombre: así se llamará a partir de ahora

Una de las afecciones hormonales más frecuentes entre las mujeres en edad reproductiva tendrá una nueva denominación a nivel internacional. El conocido síndrome de ovario poliquístico (SOP) pasará a llamarse síndrome ovárico metabólico poliendocrino (PMOS, por sus siglas en inglés), según un consenso científico publicado en la revista médica The Lancet.

Los expertos consideran que la antigua denominación resultaba confusa y limitada, ya que pone el foco en los quistes ováricos cuando, en realidad, no todas las pacientes los presentan y no constituyen el principal problema de la enfermedad.

El síndrome afecta al sistema hormonal, metabólico y reproductivo y puede provocar menstruaciones irregulares, exceso de hormonas andrógenas, infertilidad y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, obesidad o enfermedades cardiovasculares.

Según los especialistas, el nuevo nombre busca reflejar mejor la complejidad de una enfermedad considerada multisistémica. Además, pretende facilitar diagnósticos más precisos y fomentar una atención médica más completa para las pacientes.

Aunque la causa exacta del trastorno todavía no se conoce, los investigadores saben que suele estar relacionado con niveles elevados de insulina y andrógenos, como la testosterona.

Actualmente no existe una cura definitiva, por lo que el tratamiento suele centrarse en controlar los síntomas mediante cambios en el estilo de vida, pérdida de peso y distintos medicamentos adaptados a cada paciente.

Los autores del consenso consideran que el cambio de nombre supone un paso importante para visibilizar una enfermedad que durante años ha sido infradiagnosticada y mal comprendida tanto por parte de la sociedad como del sistema sanitario.