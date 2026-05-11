Una de las preguntas más repetidas durante estos días es cuánto tiempo puede contagiar una persona infectada por la cepa Andes del hantavirus antes de desarrollar síntomas. Te contamos los detalles.

Aunque el periodo de incubación del hantavirus puede extenderse hasta seis u ocho semanas, los expertos creen que una persona no permanece contagiando durante todo ese tiempo. De hecho, los estudios realizados sobre brotes anteriores apuntan a que la transmisión entre humanos del virus Andes se produce sobre todo poco antes del inicio de los síntomas y durante los primeros días de la enfermedad.

Es decir, una persona podría estar infectada durante varias semanas sin saberlo y, aun así, no ser contagiosa durante la mayor parte de ese periodo.

La transmisión entre humanos de la cepa Andes sigue siendo poco frecuente y suele estar asociada a contactos muy estrechos y prolongados, y principalmente durante la fase temprana de la enfermedad, cuando la carga viral parece ser más alta.

Los estudios epidemiológicos realizados tras brotes registrados en Argentina y Chile en los últimos años concluyeron que la mayor parte de contagios ocurrieron alrededor del momento en que los pacientes comenzaron a encontrarse mal, no durante toda la incubación.

Por precaución, los pasajeros evacuados del MV Hondius permanecerán bajo vigilancia médica hasta mediados de junio, ya que cualquier persona expuesta podría empezar a desarrollar síntomas en cualquier momento dentro de ese plazo.

En el caso de España, los 14 pasajeros españoles continúan aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde seguirán controles diarios pese a haber dado negativo en las primeras pruebas PCR.