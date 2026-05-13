Ni el parto ni los cálculos renales: este sería el dolor más intenso que puede sufrir el ser humano, según la ciencia

Aunque popularmente muchas personas consideran que el parto o los cólicos renales representan el dolor más fuerte que puede soportar el cuerpo humano, distintos estudios científicos apuntan a otra afección mucho menos conocida como la más extrema de todas: las cefaleas en racimos.

Este trastorno neurológico, también conocido como "cluster headache", provoca ataques repentinos de dolor extremadamente intenso, normalmente alrededor de un ojo o en un lado de la cabeza. Los pacientes describen las crisis como una sensación "insoportable", "punzante" o incluso comparable a tener un hierro ardiendo atravesando el rostro.

Algunos análisis médicos sitúan estas cefaleas por encima del dolor del parto, las quemaduras graves o los cálculos renales en las escalas de dolor reportadas por los propios pacientes. Aun así, los expertos recuerdan que medir el dolor sigue siendo uno de los grandes desafíos de la medicina.

Y es que no existe una escala universal completamente objetiva. La percepción del dolor depende de factores físicos, emocionales, psicológicos e incluso culturales, por lo que cada persona puede experimentarlo de manera diferente.

Por eso, aunque la ciencia pueda aproximarse a qué afecciones generan un sufrimiento más intenso de forma general, los especialistas insisten en que el dolor sigue siendo una experiencia profundamente individual.

Las cefaleas en racimos afectan a una pequeña parte de la población, pero quienes las padecen suelen describirlas como una de las experiencias más devastadoras imaginables. Un recordatorio de que el dolor más intenso no siempre es visible, pero puede llegar a ser una de las situaciones más extremas que puede vivir un ser humano.