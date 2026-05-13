Comer huevos con frecuencia podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

Los huevos podrían tener un beneficio inesperado para la salud cerebral. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Loma Linda, en California, ha encontrado una relación entre el consumo habitual de huevos y un menor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia.

La investigación analizó durante 15 años los hábitos alimenticios y el estado de salud de cerca de 40.000 adultos participantes en el Estudio de Salud Adventista-2, una amplia cohorte estadounidense formada principalmente por personas con estilos de vida saludables.

Tal y como revela el medio Daily Mail, durante el seguimiento, 2.858 participantes desarrollaron Alzheimer. Al comparar los datos, los investigadores observaron un patrón claro: cuanto mayor era el consumo de huevos, menor parecía ser el riesgo de padecer la enfermedad.

Según los resultados, las personas que comían huevos cinco o más veces por semana tenían hasta un 27% menos de probabilidades de desarrollar Alzheimer en comparación con quienes apenas los consumían o nunca los incluían en su dieta.

El estudio también detectó beneficios en consumos más moderados. Quienes tomaban huevos entre dos y cuatro veces por semana presentaban un riesgo aproximadamente un 20% menor, mientras que incluso ingerirlos una vez por semana se relacionó con una ligera reducción del riesgo.

Cartón de huevos | iStock

Los científicos creen que esta posible protección podría estar relacionada con los nutrientes presentes en los huevos, como la colina, la vitamina D, la vitamina B12, el selenio, el yodo y los ácidos grasos omega-3, compuestos asociados al funcionamiento del cerebro y la memoria.

Aun así, los autores insisten en que los resultados no prueban que los huevos prevengan directamente el Alzheimer. Se trata de un estudio observacional, por lo que no puede demostrar una relación de causa y efecto. Otros factores relacionados con el estilo de vida saludable de los participantes también podrían influir en los resultados.

Aunque durante años se recomendó limitar el consumo de huevos por su contenido en colesterol, actualmente muchos expertos consideran que los huevos pueden formar parte de una dieta equilibrada y saludable, especialmente si se cocinan de forma sencilla y se acompañan de alimentos nutritivos.