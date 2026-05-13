Confinan a más de 1.700 pasajeros en un crucero por un posible brote de norovirus

Más de 1.700 personas permanecen confinadas en el crucero Ambassador Cruise Line después de que se detectaran decenas de casos compatibles con gastroenteritis durante la travesía. El barco llegó a Burdeos procedente de Brest y las autoridades sanitarias investigan ahora si detrás del brote podría encontrarse el norovirus, uno de los virus gastrointestinales más contagiosos.

Según la información difundida por la Agencia France-Presse, entre los confinados hay 1.233 pasajeros y cerca de 500 miembros de la tripulación, la mayoría de nacionalidad británica e irlandesa.

Hasta el momento, al menos 50 personas presentan síntomas gastrointestinales, como vómitos, diarrea, dolor abdominal y náuseas. Además, un pasajero de 90 años ha fallecido, aunque por ahora no se ha confirmado oficialmente si su muerte está relacionada con el posible brote.

Las primeras pruebas diagnósticas realizadas no han detectado norovirus, pero los hospitales de Burdeos continúan realizando análisis adicionales para intentar identificar el origen de los contagios.

Las autoridades han querido subrayar que esta situación no guarda relación con el reciente brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius. En este caso, los expertos consideran que el riesgo sanitario es mucho menor, ya que el norovirus suele provocar cuadros leves que remiten en pocos días y no presenta la misma tasa de letalidad.

El norovirus es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda y destaca por su facilidad de transmisión, especialmente en espacios cerrados y concurridos como cruceros, residencias o colegios.

El virus puede propagarse a través del contacto con personas infectadas, alimentos o agua contaminados y también al tocar superficies donde permanezcan partículas virales.

Aunque los síntomas suelen desaparecer entre uno y tres días después de comenzar, las autoridades sanitarias mantienen medidas de aislamiento y vigilancia para evitar nuevos contagios entre pasajeros y tripulación.