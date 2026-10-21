Cambio de hora 2026: ¿qué dice la ciencia sobre sus efectos en la salud?

España volverá al horario de invierno este domingo 25 de octubre. A las 3:00 de la madrugada, los relojes se retrasarán hasta las 2:00 en la Península y Baleares, mientras que en Canarias el cambio se producirá a las 2:00, cuando volverán a ser la 1:00. Aunque esa noche se gana una hora de sueño, el cambio horario vuelve a poner el foco en sus posibles consecuencias para la salud.

El cambio de hora busca aprovechar mejor la luz natural, aunque sus efectos sobre el organismo siguen siendo objeto de debate. Nuestro cuerpo tiene un reloj interno que regula cuándo dormimos, cuándo estamos despiertos y otros procesos, como la temperatura corporal y la liberación de hormonas.

Según el Consejo General de la Psicología de España, cambiar la hora puede alterar temporalmente ese ritmo. Algunas personas pueden notar cansancio, problemas para dormir, irritabilidad o dificultades para concentrarse. Sin embargo, no todo el mundo reacciona igual y las molestias suelen depender de factores como los hábitos de sueño y el ritmo de vida.

¿Puede afectar al corazón o a la salud mental? Algunos estudios han observado un aumento temporal de los infartos después del cambio de primavera, cuando perdemos una hora de sueño. También se han investigado posibles efectos sobre la salud mental. No obstante, los resultados no son concluyentes. Por ejemplo, una revisión de 2026 encontró diferencias entre las investigaciones. Por eso, no se puede afirmar que el cambio de hora perjudique a todo el mundo de la misma manera.

El sueño y la seguridad vial también están en el punto de mira. El cambio de primavera se relaciona con una reducción del tiempo de descanso y una mayor somnolencia en algunas personas, especialmente en quienes tienen un horario de sueño más tardío, como muchos adolescentes. En otoño ganamos una hora, pero el cuerpo puede necesitar unos días para adaptarse.

¿Y qué pasa con el ahorro de energía? La ventaja de consumir menos electricidad tampoco está clara en todos los casos. Aunque aprovechar más la luz natural puede reducir el uso de iluminación, ese ahorro puede compensarse con un mayor consumo de calefacción o aire acondicionado, según el clima y los hábitos de cada hogar.

Por estos motivos, los expertos defienden mantener el horario de invierno durante todo el año, ya que permite disponer de más luz por la mañana. La Unión Europea lleva años debatiendo si eliminar el cambio de hora, pero los países todavía no han alcanzado un acuerdo definitivo. Así que, por ahora, España seguirá adelantando y retrasando los relojes dos veces al año.