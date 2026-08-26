La ciencia lo confirma: entrenar junto a tu pareja mejora la relación

Si te gusta ir al gimnasio esto te interesa. Y es que un reciente estudio ha descubierto que entrenar con tu pareja mejora la relación. ¿Por qué? Te contamos los detalles.

La investigación, publicada en la revista Family Relations, analizó datos de encuestas realizadas a casi 1.700 matrimonios jóvenes. El equipo comparó los efectos del ejercicio individual con los del ejercicio practicado en conjunto, y encontró que, si bien ambas formas se asocian a matrimonios más saludables, las parejas que entrenan juntas presentan relaciones más positivas.

De acuerdo con los investigadores, caminar en pareja fue la actividad más reportada, seguida de las caminatas de mayor exigencia física (hiking), que tuvo el efecto más positivo de todos porque genera más espacio para conversar. Esto significa que no se necesita un gimnasio costoso ni equipamiento especial para obtener estos beneficios.

El profesor Jeremy Yorgason, de la Universidad Brigham Young y uno de los autores del estudio, explicó que el ejercicio compartido facilita, de manera pequeña pero significativa, la capacidad de resolver conflictos de forma pacífica, y que quienes entrenan junto a su pareja reportan mejores resultados en comunicación.

Solo un tercio de las parejas entrena junta

Aunque cerca del 60% de los participantes dijo hacer ejercicio regularmente, solo un tercio lo hace acompañado de su pareja. Es decir, alrededor de la mitad de las personas que se ejercitan no lo hacen junto a su cónyuge.

Yorgason señaló que, si bien el impacto no es necesariamente grande, sí es consistente, lo que le da confianza de que está influyendo en las relaciones de alguna manera relevante.

La coautora del estudio, Ashlyn Hiatt Mildenhall, agregó que, de los tres aspectos analizados, el ejercicio tuvo el mayor impacto en la comunicación, lo que explicaría por qué caminar fue la actividad más elegida: al ser una actividad de bajo impacto, naturalmente da espacio para hablar.

Los investigadores también encontraron que las parejas que entrenan juntas reportan sentirse más escuchadas y respaldadas por su pareja.

Eso sí, el equipo aclaró que el ejercicio compartido no es una solución mágica para los problemas de pareja, sino un hábito más entre varios que las familias pueden adoptar para generar espacios de conexión en medio de las exigencias del trabajo, la crianza y la vida diaria.