Estos son los grupos de personas con más riesgo de sufrir cáncer de mama, según la OMS

Según la OMS, ser mujer sigue siendo el factor de riesgo más determinante: cerca del 99% de los casos de cáncer de mama se presenta en mujeres, mientras que solo entre un 0,5% y un 1% ocurre en hombres.

Los factores que aumentan el riesgo

La organización señala que existen elementos que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar la enfermedad, entre ellos:

El aumento de la edad

La obesidad

El consumo excesivo de alcohol

Tener antecedentes familiares de cáncer de mama

Haber estado expuesto a radiación

Factores relacionados con la historia reproductiva (como la edad de la primera menstruación o del primer embarazo)

El consumo de tabaco y las terapias hormonales tras la menopausia

Un dato relevante: la OMS estima que alrededor del 80% de los casos de cáncer de mama se da en mujeres que no presentan ningún factor de riesgo modificable, más allá de ser mujer y tener más de 40 años. La entidad aclara que, si bien los antecedentes familiares aumentan el riesgo, la mayoría de las personas diagnosticadas no tiene un historial familiar conocido de la enfermedad, y que no tenerlo tampoco garantiza un riesgo bajo.

El factor genético

La OMS también apunta a las mutaciones genéticas heredadas como una causa relevante de riesgo elevado, en particular las que afectan a los genes BRCA1, BRCA2 y PALB2. Según la organización, las mujeres con estas mutaciones (o que presentan un riesgo genético alto) pueden considerar estrategias de reducción de riesgo, como la quimioprevención o la cirugía de extirpación de ambas mamas.