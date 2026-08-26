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Estos son los grupos de personas con más riesgo de sufrir cáncer de mama, según la OMS
La Organización Mundial de la Salud identificó los principales factores que elevan las probabilidades de desarrollar cáncer de mama, más allá de ser mujer.
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Según la OMS, ser mujer sigue siendo el factor de riesgo más determinante: cerca del 99% de los casos de cáncer de mama se presenta en mujeres, mientras que solo entre un 0,5% y un 1% ocurre en hombres.
Los factores que aumentan el riesgo
La organización señala que existen elementos que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar la enfermedad, entre ellos:
- El aumento de la edad
- La obesidad
- El consumo excesivo de alcohol
- Tener antecedentes familiares de cáncer de mama
- Haber estado expuesto a radiación
- Factores relacionados con la historia reproductiva (como la edad de la primera menstruación o del primer embarazo)
- El consumo de tabaco y las terapias hormonales tras la menopausia
Un dato relevante: la OMS estima que alrededor del 80% de los casos de cáncer de mama se da en mujeres que no presentan ningún factor de riesgo modificable, más allá de ser mujer y tener más de 40 años. La entidad aclara que, si bien los antecedentes familiares aumentan el riesgo, la mayoría de las personas diagnosticadas no tiene un historial familiar conocido de la enfermedad, y que no tenerlo tampoco garantiza un riesgo bajo.
El factor genético
La OMS también apunta a las mutaciones genéticas heredadas como una causa relevante de riesgo elevado, en particular las que afectan a los genes BRCA1, BRCA2 y PALB2. Según la organización, las mujeres con estas mutaciones (o que presentan un riesgo genético alto) pueden considerar estrategias de reducción de riesgo, como la quimioprevención o la cirugía de extirpación de ambas mamas.
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