¿Se necesitan gafas para ver el eclipse lunar del 28 de agosto?

El eclipse del 28 de agosto será muy diferente al del 12 de agosto. Esta vez será un eclipse lunar parcial. Para un eclipse solar es muy importante utilizar gafas homologadas para verlo si no queremos dañarnos la vista. ¿Ocurre lo mismo con los eclipses lunares? Te contamos los detalles.

Durante un eclipse lunar, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite. Por tanto, lo que vemos es la Luna iluminada de forma parcial, no el Sol directamente.

Por este motivo, se puede mirar la Luna a simple vista sin necesidad de utilizar gafas y sin riesgo para los ojos, incluso durante el máximo del eclipse. También se pueden utilizar prismáticos o un telescopio para observar con más detalle la superficie lunar.

Eclipse lunar | EFE

El fenómeno tendrá lugar durante la madrugada del viernes 28 de agosto y será visible desde toda España. La fase parcial comenzará alrededor de las 04:34 horas (hora peninsular) y alcanzará su máximo aproximadamente a las 06:12 horas, cuando cerca del 93% del disco lunar estará dentro de la sombra de la Tierra.

El eclipse será visible desde todo el territorio español, aunque las condiciones no serán iguales en todas las zonas. En el oeste de la Península, Canarias, Ceuta y Melilla se podrá seguir una mayor parte del fenómeno, mientras que en el centro y este peninsular y Baleares la Luna se ocultará antes de que termine la fase parcial.

Además, durante el máximo la Luna podría adquirir tonos rojizos o anaranjados, debido a la forma en que la atmósfera terrestre filtra y desvía parte de la luz solar que llega hasta ella.