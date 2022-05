La cantidad de palabras que debes conocer para considerar que dominas un idioma

Si bien algunos idiomas son más fáciles de aprender para algunos gracias a la similitud entre lenguajes o una buena capacidad de aprendizaje de la persona, estudiar una lengua extranjera puede suponer un reto al que a otros les puede llegar a derivar en frustración. Lo que ha tratado de descubrir un grupo de lingüistas es, a pesar de todas esas dificultades, exactamente cuántas palabras necesitaríamos para entender y sentirnos cómodos en una conversación en un idioma que no es el nuestro.

El origen de la hipótesis

En el programa de radio 'More or Less' de la BBC un oyente lanzó la pregunta que desató este experimento. "Cuántas palabras se necesitan antes de poder hablar un idioma”. Esta persona explicó su caso, indicando que a pesar de estar estudiando alemán durante tres años y practicar aproximadamente todos los días, no era capaz de retener más de 500 palabras.

Los lingüistas Paul Nation, John Read y Robin Goulden se propusieron el dar una respuesta a esta cuestión. Primero se realizó una estimación aproximada sobre cuántas palabras conocía cada uno en su lengua materna, el inglés. Con la existencia aproximada de 171.146 vocablos, de los cuales idearon su teoría involucrando 50 únicamente. La hipótesis que llegaron a idear estos expertos dictaba que, si hacemos un recuento de todos esos 50 vocablos que entendemos y los multiplicamos por 500, ya podríamos tener una idea aproximada del vocabulario total que sabemos de ese idioma.

El profesor de lingüística aplicada, Stuart Webb, de la Universidad de Western Ontario, Canadá, estudió el proceso de aprendizaje del vocabulario, a lo que le ha dedicado parte de su carrera, descubriendo así que los hablantes nativos conocen entre 15.000 y 20.000 lemas o familias de palabras, incluyendo una palabra primitiva y todas las derivadas de esta.

Es muy difícil llegar a dominar tantos lemas, por eso el profesor recomienda concentrarse principalmente en las 800 o mil familias de palabras más usadas en la lengua que estudiamos y así asegurar el conocimiento aproximado del 75% del idioma, entendiendo lo justo y suficiente para entablar y entender una conversación.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Por qué nos pican los ojos cuando tenemos sueño