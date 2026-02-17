Barack Obama reabre el debate sobre los extraterrestres: "Son reales"

El expresidente estadounidense Barack Obama ha vuelto a poner el foco en el debate sobre la vida fuera de la Tierra tras declarar en un pódcast que los extraterrestres "son reales", aunque reconoció que él personalmente no ha visto ninguno. La frase se produjo durante una entrevista con Brian Tyler Cohen, en una ronda rápida de preguntas, y provocó una oleada de reacciones y titulares en medios y redes sociales.

Sin embargo, este comentario le llevó después a matizar sus palabras ante el revuelo generado. Obama explicó que su respuesta no implicaba disponer de información secreta ni confirmar visitas extraterrestres a la Tierra. Según aclaró, durante su presidencia no encontró pruebas de contacto con seres de otros planetas ni evidencias de que existan instalaciones ocultas con extraterrestres, como sostienen algunas teorías conspirativas.

Obama también negó los rumores habituales sobre la base militar conocida como Área 51, asociada durante décadas a supuestos encubrimientos gubernamentales. Insistió en que no hay constancia de extraterrestres escondidos allí y que, de existir algo así, implicaría una conspiración tan grande que ni siquiera el propio presidente habría sido informado.

En sus aclaraciones posteriores, Obama subrayó que su postura se basa más en la probabilidad científica que en datos concretos: el universo es tan inmenso que resulta razonable pensar que podría existir vida en otros lugares, aunque las enormes distancias entre sistemas solares hacen poco probable que haya habido visitas a nuestro planeta.