La NASA revela el día previsto para lanzar Artemis II, la misión que volverá a llevar humanos a la Luna

La NASA ha establecido el 6 de marzo como la fecha más temprana en la que podría lanzarse Artemis II, la misión tripulada que pretende enviar a cuatro astronautas en un viaje de diez días alrededor de la Luna para comprobar el funcionamiento de los sistemas de la nave y preparar futuras expediciones. La decisión llega tras analizar los resultados de las últimas pruebas y verificar que existen días adecuados para intentar el despegue.

Inicialmente, la ventana de lanzamiento se había abierto a comienzos de febrero, pero las condiciones meteorológicas obligaron a retrasar la primera oportunidad. Antes de confirmar una nueva fecha, la agencia debía completar el ensayo general de la misión, una prueba fundamental para simular el proceso real de lanzamiento. Sin embargo, durante estas verificaciones surgieron problemas técnicos que requirieron sustituir equipos y revisar los sistemas, lo que ha llevado a replantear el calendario.

La NASA retrasa sus misiones tripuladas a la Luna | Sinc

Artemis II forma parte del programa con el que Estados Unidos busca consolidar una presencia humana sostenida en la Luna. En esta misión no se realizará un alunizaje, sino un vuelo alrededor del satélite para evaluar el rendimiento de la nave, los sistemas de soporte vital y los procedimientos operativos antes de futuras misiones que sí contemplan pisar la superficie lunar.

Este vuelo será además la primera misión tripulada que viaje hacia la órbita lunar desde la era del programa Apolo, lo que la convierte en un hito para la exploración espacial moderna y en un paso decisivo para los planes de volver a llevar astronautas a la Luna en los próximos años.