¿Ayudan las vitaminas a prevenir el cáncer o las enfermedades cardíacas? Un estudio niega estas propiedades

Durante 2021, en Estados Unidos se gastaron cerca de 50 mil millones de dólares en vitaminas y suplementos dietéticos. Ahora un estudio de la Universidad Northwestern pone en tela de juicio que estos complementos tengan un papel importante en la salud.

Para los científicos que han realizado el estudio, las vitaminas son una "pérdida de dinero" para las personas sanas porque no hay pruebas suficientes de que ayuden realmente a prevenir enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Esta afirmación excluiría, según los autores, a las mujeres embarazadas.

Para llevar a cabo su trabajo, los investigadores formaron un panel independiente de expertos en el que evaluaron 84 estudios anteriores y dedujo que no había "evidencia suficiente" de que tomar multivitaminas, suplementos combinados o suplementos individuales pueda ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y cáncer en adultos sanos, exceptuando a las embarazadas.

"Los pacientes preguntan todo el tiempo: "¿Qué suplementos debo tomar?" Están desperdiciando dinero y se enfocan en pensar que tiene que haber un conjunto mágico de píldoras que los mantendrán saludables cuando todos deberíamos seguir las prácticas basadas en evidencia de comer sano y hacer ejercicio", comenta el doctor Jeffrey Linder, del departamento de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Northwestern.

Además, el grupo de trabajo aclara que no está diciendo a la población que no tome estos productos vitamínicos, pero que si realmente fueran buenos para la salud, "ya lo sabríamos", detalla. En concreto, los investigadores aconsejan no tomar suplementos de betacaroteno debido a un posible aumento del riesgo de cáncer de pulmón y recomienda no tomar suplementos de vitamina E porque no tiene un beneficio neto en la reducción de la mortalidad, las enfermedades cardiovasculares o el cáncer.

En cambio, Linder anotó que las personas que tienen una deficiencia de vitaminas sí podrían beneficiarse de tomar suplementos dietéticos, como el calcio y la vitamina D, que se ha demostrado que previenen las fracturas y quizás las caídas en los adultos mayores.

Asimismo, las embarazadas también estarían exentas de estas recomendaciones. Para estas personas, Linder y sus colegas admiten que ciertas vitaminas, como el ácido fólico, son esenciales para que las mujeres embarazadas apoyen el desarrollo fetal saludable.

Dieta sana y ejercicio: la solución contra los suplementos

En Estados Unidos, más de la mitad de los adultos toman suplementos dietéticos, y se prevé que esta cantidad aumente, según el grupo de trabajo. Sin embargo, los investigadores exponen que comer frutas y verduras podría ser una solución, ya que "se asocia con una disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer".

En ese caso, algunas personas podrían pensar que extraer las vitaminas de estos alimentos y situarlas en una píldora sería una idea magnífica para no tener que comer frutas y verduras. Sin embargo, los científicos explican que estos alimentos enteros contienen una mezcla de vitaminas, fitoquímicos, fibra y otros nutrientes que probablemente actúan de manera sinérgica para brindar beneficios para la salud.

Pero la doctora Jenny Jia, coautora del estudio, indica que quizás no sea tan fácil llevar una dieta sana y hacer ejercicio. "Adoptar una dieta saludable y hacer más ejercicio es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente entre los estadounidenses de bajos ingresos".

"La comida saludable es costosa, y las personas no siempre tienen los medios para encontrar ambientes para hacer ejercicio, tal vez no sea seguro al aire libre o no puedan pagar una instalación. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de hacerlo más fácil y ayudar a respaldar decisiones más saludables?", añade. Sin embargo, esta es una cuestión aún sin respuesta.

