Estudian el fármaco Viagra como posible tratamiento para el Alzheimer

La búsqueda de tratamientos eficaces para la enfermedad de Alzheimer, un trastorno neurodegenerativo que afecta a decenas de millones de personas en todo el mundo, ha llevado a los científicos a explorar alternativas entre medicamentos ya existentes. Entre los compuestos que han llamado la atención recientemente está el sildenafil, la sustancia activa del conocido fármaco Viagra, que combina evidencia observacional y análisis molecular.

Estudios epidemiológicos a gran escala han hallado que personas que tomaron sildenafil u otros inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (la clase de fármacos a la que pertenece la Viagra) mostraron una menor incidencia de Alzheimer en comparación con quienes no los usaron, con reducciones de riesgo que en algunos análisis observacionales superan el 50%.

Desde una perspectiva biomédica, investigaciones anteriores apuntan a que el sildenafil puede influir en procesos biológicos relevantes para la enfermedad. Por ejemplo, en modelos celulares y animales se han observado efectos sobre marcadores patológicos como la fosforilación de proteínas tau y otros indicadores de estrés neuronal, que son características clave en la progresión de la enfermedad.

Sin embargo, los expertos subrayan que estas asociaciones observadas no constituyen prueba definitiva de eficacia terapéutica, y que la aparente relación entre el uso de este fármaco y una menor probabilidad de desarrollar Alzheimer puede estar influida por múltiples factores. La evidencia actual proviene principalmente de estudios observacionales y de modelos experimentales, por lo que son necesarios ensayos clínicos controlados para confirmar si el sildenafil puede prevenir o tratar efectivamente la enfermedad en humanos.

La idea de reutilizar medicamentos aprobados, como el sildenafil, para tratar o prevenir afecciones neurodegenerativas es parte de una estrategia de investigación más amplia que busca acelerar la disponibilidad de terapias al aprovechar compuestos cuyo perfil de seguridad ya está bien caracterizado. Si bien los resultados preliminares son prometedores, la comunidad científica insiste en que la próxima fase del proceso será crucial para determinar si este enfoque puede traducirse en beneficios reales para los pacientes con Alzheimer.