Algunos alimentos nos saben distintos en función de nuestra genética

La comida es muy distinta en cada parte del mundo, esto provoca que el gusto y la aceptación de diferentes alimentos sea muy diferente. A todos no nos gustan las mismas cosas, ya que las personas no notamos el sabor de la misma manera. Achacamos a que nos guste más una cosa u otra dependiendo de nuestras preferencias, pero ¿y si también es por tu configuración genética?

Uno de los alimentos que podemos tomar de ejemplo es el cilantro, una especie igualmente amada y odiada. Este condimento por sus características frescas y cítricas está presente en muchas recetas. Sin embargo, es curioso cómo hay personas que les desagrada su sabor, ya que les deja un regusto a jabón o colonia muy desagradable. Este aroma no significa que este malo, sino que hay una relación directa entre el sabor de determinados productos y los genes.

Recordemos que el funcionamiento de nuestro cuerpo está condicionado por nuestra configuración genética, que es la encargada de generar ciertas proteínas necesarias para nuestro organismo. Muchas de ellas funcionan como receptores, encargados de regular las respuestas celulares.

Los datos científicos

La revista científica británica 'BCM Medicine' ha elaborado un estudio acerca de esta vinculación. La investigación ha determinado que el sabor desagradable a jabón o colonia del cilantro puede deberse a la forma en la que nuestros receptores olfativos y de gusto responden a los aldehídos (compuestos químicos) y que están presentes en el cilantro.

Lamentablemente, no existe una forma de evitar este aroma, ya que está presente en los genes y las personas que lo padecen no pueden disfrutar de este condimento. Si no te sabe a jabón o colonia o simplemente no te gusta, puede deberse a tus preferencias y no a tus genes.