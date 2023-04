YouTube ya es compatible con SharePlay de Apple

La app de vídeo de Google es el referente absoluto a la hora de reproducir estos en la red, a pesar de la aparición de innumerables oponentes en el mercado, sobre todo en forma de red social, la plataforma de Google sigue siendo el referente en este aspecto. Ahora se está actualizando para ser aún más compatible con algunos modos de reproducción que son más propios de sistemas operativos ajenos a Google, como es en este caso iOS. Y eso es precisamente lo que estamos conociendo ahora, ya que vamos a poder ver vídeos con YouTube de forma colaborativa gracias a una de las funciones más célebres de iOS con la que es compatible ahora.

Novedades, solo para algunos

Como es habitual últimamente en YouTube, las novedades no llegan a todos, y solo estarán disponibles para aquellos que paguen la suscripción Premium. Concretamente estamos hablando de la compatibilidad con SharePlay, que es un modo de reproducción que nos permite ver un vídeo con nuestros amigos o familiares a través de los dispositivos de Apple, como un iPhone iPad. Esta funcionalidad no era hasta ahora compatible, por lo que no era posible activarla al comenzar la reproducción de un nuevo vídeo. Esta funcionalidad llegará a la plataforma en las próximas semanas, mientras que desde hace tiempo ya es posible hacerlo en Android gracias a Google Meet Live Sharing.

De esta manera los usuarios de iOS que quieran ver vídeos de YouTube de forma grupal, podrán hacerlo dentro de muy poco también, aunque para ello deban de ser usuarios Premium. Pero hay más novedades de las que se beneficiarán los usuarios Premium, ya que la app de vídeo de Google va a estrenar para estos usuarios de Apple una tasa de bits mejorada para los vídeos de calidad 1080p. De esta manera van a poder disfrutar antes que nadie de unos vídeos que van a destacar por una nitidez a la que no estamos acostumbrados en dispositivos móviles.

Así que estos usuarios van a poder ver una nueva resolución en el selector, siempre y cuando sean usuarios Premium, denominada “1080p Premium” lo que viene a confirmar algo que se había deslizado hace unas semanas, que será necesario ser usuario Premium para poder acceder a determinadas resoluciones mejoradas, con un plus de calidad. Según lo que conocemos ahora, esta novedad llegará en los próximos meses también a los usuarios de la plataforma en Android.

Por otro lado, YouTube ha anunciado también las “Descargas inteligentes” que se realizarán de forma automática para guardar vídeos recomendados de nuestro interés para poder verlos más tarde sin conexión. En definitiva, una serie de novedades que sin duda van a poder disfrutar y mucho los usuarios Premium de la aplicación, que poco a poco van teniendo más motivos para pagar todos los meses una cuota por un servicio que hasta ahora pocos han visto rentable, aunque como vemos ahora, se están creando ya incluso resoluciones exclusivas para estos suscriptores.