WhatsApp: el truco para que no te molesten las reacciones a tus mensajes

Desde hace poco algunos usuarios pueden hacer uso de las reacciones a los mensajes en WhatsApp. Aunque por ahora no todos los usuarios pueden enviarlos, si pueden ver las reacciones a los mensajes en sus chats. Si no quieres conocer lo que piensan los demás de tus mensajes hay forma de desactivarlo, te contamos cómo.

Desactiva las reacciones en WhatsApp

Una función heredada de las redes sociales en las que con el uso de un emoticono y sin necesidad de usar ni una sola palabra podemos hacer saber el resto que pensamos de sus publicaciones. Este cambio motivado por el deseo de parte de Meta de una integración entre sus apps. El objetivo final es que podemos comunicarnos por Facebook, WhatsApp, Instagram o Messenger al mismo tiempo usando el mismo entorno. Una función ya conocida por los usuarios de las redes sociales que desde hace mucho tiempo pueden hacer uso de estás, bien desde Facebook o Instagram para mostrar que les ha parecido una publicación, ya sea un mensaje, comentario o una historia compartida por cualquiera de los usuarios.

Desactivando las reacciones en WhatsApp | TecnoXplora

Se ahí que hace unos días algunos usuarios hayan recibido la última actualización en las que se incluye esta nueva función. Tan sencilla de usar como seleccionar el mensaje al que queremos reaccionar y pulsar sobre este hasta que aparezca el menú con los emoticonos disponibles, que por ahora no son muchos. Podemos hacerlo sobre los mensajes que recibimos como en nuestros propios mensajes. Una opción que podemos desactivar si no nos convence. Aunque debemos tener en cuenta de que no solo no podremos reaccionar de forma rápida a los mensajes, sino que además tampoco podremos ver las reacciones del resto.

Para desactivar esta nueva función, debes acceder a la configuración de la app pulsando sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionar “ ajustes ”

” Entre las opciones disponibles encontramos “ Notificaciones ”, pulsa sobre este para acceder al nuevo menú.

”, pulsa sobre este para acceder al nuevo menú. Como podrás comprobar nos aparece una nueva opción “Notificaciones de reacción” que en esta ocasión se encuentra en la posición activada. Por lo desliza el botón para desactivarla.

que en esta ocasión se encuentra en la posición activada. Por lo desliza el botón para desactivarla. A partir de este momento ya no tenemos acceso a la función, pero podemos activarla en cualquier momento y comprobar cómo han reaccionado el resto de usuarios a nuestros mensajes.

Las reacciones también están disponibles en la versión web y escritorio, del mismo modo también podemos desactivarlas pulsando sobre el icono de los tres puntos en el menú de la izquierda sobre los chats. Pulsando sobre configuración para desplegar las nuevas opciones. Y a continuación sobre notificaciones. Donde encontraremos “desactivar todas las notificaciones de reacciones”, pulsa sobre la casilla de verificación para activar la opción. Una novedad que acerca un poco más a la aplicación de mensajería a la total integración con el resto de las aplicaciones de Meta. Con el paso de tiempo, hemos visto como se han ido incorporando cambios en la aplicación con mayor o menor acogida entre los usuarios. Pero en esta ocasión esta nueva funcionalidad no viene impuesta y podemos decidir si queremos o no hacer uso de ella.