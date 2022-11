WhatsApp estrena nueva interfaz para su cámara

La app de mensajería se ha convertido en una de las principales vías para enviar fotos para muchos usuarios. Su cámara ha sido muy popular en estos últimos años, y son muchos los que la utilizan normalmente para hacer sus instantáneas, incluso por delante de la app de cámara de sus móviles. Ya sabemos que este aspecto de WhatsApp es bastante limitado si lo comparamos con un cliente de cámara de cualquier fabricante de móviles. A pesar de ello siguen trabajando para mejorarla y hacer de ella algo medianamente profesional, a pesar de la alta exigencia que hay alrededor de este tipo de software. Unas novedades que hemos conocido en la última versión de la beta y que ordenan un poco más si cabe el uso de la cámara en la aplicación.

Nuevo diseño de la cámara

Ahora el método para grabar vídeos o hacer fotos en la cámara de WhatsApp es bastante arcaico, y se basa en las primeras apps de cámara que nos permitían elegir cada uno de estos modos según pulsábamos el obturador de la cámara. Con un toque se hace una foto, y manteniendo presionado se graba un vídeo. Pero este es un método que no siempre es socorrido y que a veces puede llegar a ser algo confuso, grabando un vídeo cuando quieres hacer una foto y viceversa. En estos años se han generalizado los menús horizontales.

Que nos dan acceso a cada modo de la cámara deslizando el dedo de un lado al otro de la pantalla del teléfono. En este caso es lo que está estrenan la app de mensajería, una nueva interfaz que nos permite cambiar entre vídeo y foto deslizando de un lado a otro o pulsando sobre uno de los dos botones de modo inferiores que tenemos justo debajo del obturador. De esta manera la interfaz de cámara de WhatsApp es bastante más parecida a lo que podríamos esperar de una cámara de fotos más profesional.

Además de esto vemos cómo el carrete de fotos desaparece de la parte inferior, y ahora para acceder a él tenemos un icono en la parte izquierda donde podemos ver todas estas fotos. Por tanto este es otro aspecto que acerca un poco más a la app de mensajería a las interfaces más habituales entre las cámaras de los smartphones. A la derecha sigue quedando el icono para cambiar la cámara trasera por la delantera y viceversa.

Estos cambios se han dejado ver ya en la versión 2.22.24.21 de la beta de WhatsApp en Android. Y lo mejor es que ya no se trata de una función oculta, sino que algunos usuarios de la beta ya están disfrutando de ella. No obstante, no parece ser garantía de contar con esta función el tener instalada esta versión, ya que nosotros tenemos una incluso más reciente y no hay rastro de esta nueva interfaz. Pero desde WaBetaInfo aseguran que los primeros betatesters ya están disfrutando de esta nueva versión de la cámara de fotos. Unos cambios que seguro animan a muchos más usuarios a utilizar la app de cámara de WhatsApp.

