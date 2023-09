WhatsApp: así de sencillo es unirse a los nuevos canales

Los nuevos canales de WhatsApp están llegando a todos los usuarios de la app de mensajería instantánea. Estos sustituyen a los estados en el menú de la pantalla principal, pero en realidad añaden nuevo contenido.

Únete a los nuevos canales de WhatsApp

Poco a poco se va realizando el despliegue de WhatsApp con una nueva función a través de la cual podremos estar enterado de todo lo que pasa en sus canales. Si has recibido la nueva versión de la app en tu móvil habrás notado cómo ha cambiado y en parte superior junto a los chats, aparece un nuevo apartado “Novedades” este ha sustituido a estados, aunque no te preocupes que estos no han desaparecido, sino que se han integrado en este menú.

Siguiendo canales en WhatsApp | TecnoXplora

En novedades se encuentran tanto los estados como los canales disponibles, su funcionamiento es similar a los que desde hace tiempo tiene Telegram. En primer lugar, tenemos los estados, al igual que sucedía anteriormente, podemos ver todos los publicados por nuestros contactos. De manera que vemos la foto de perfil rodeada de un círculo verde.

Justo debajo, encontramos los canales, a través de ellos conoceremos las últimas novedades de los temas que más nos interesen. Antes de seleccionar nuestros intereses, la app nos ofrece una serie de sugerencias entre las que se encuentran los perfiles con mayor número de seguidores, en este caso la lista la encabeza el Real Madrid, que en pocos días ha acumulado millones de seguidores en todo el mundo.

Para comenzar a seguir alguno de los canales sugeridos, es tan simple como tocar sobre el botón “ seguir ” o bien entrando en el perfil y haciendo lo propio en el botón que aparece arriba a la derecha.

Además, tenemos la opción de buscar los canales, para ello toca sobre "buscar canales". De nuevo tenemos acceso a la lista de los canales con más seguidores encuadrados en el apartado "todos".

En la parte superior de la pantalla encontramos un menú con diferentes clasificaciones que van desde "más atractivos", "populares", "nuevos", "España" este último podemos desplegar el listado para seleccionar otros países.

Pero si queremos localizar un canal en concreto, lo más útil es usar la herramienta de búsqueda, pulsando sobre el icono de la lupa en la esquina superior derecha de la pantalla, de este modo se activa el cuadro de texto, donde podemos escribir lo que estamos buscando. Una vez suscrito a los canales, tendremos acceso a la información que publiquen en cada momento, a través de las notificaciones del canal, aunque también podemos silenciarlas.

Además de esto podemos compartir el canal o reportar en el caso de que no nos parezca apropiado el contenido que divulgan.

Dejar de seguir a estos perfiles es tan sencillo como empezar a seguirlos, bien entrando en el propio perfil y pulsando en el icono de los tres puntos para desplegar el menú y seleccionar “dejar de seguir” o desde el listado de canales pulsando sobre el Tig verde junto al nombre del canal. Y confirmando que queremos dejar de seguir el canal en cuestión.