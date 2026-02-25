Utiliza Google Fotos como un auténtico maestro con estos gestos ocultos

Las cosas están cambiando en las aplicaciones de Google, una transformación que no en principio no se aprecian visualmente pero que resulta de gran ayuda para los usuarios. Este es el caso de Google fotos que estrena nuevos gestos con los que controlar la aplicación.

El gesto maestro que cambiará tu galería

Nos hemos acostumbrado a deslizar el dedo de forma frenética por la pantalla para encontrar las imágenes que buscamos. Una alternativa es la herramienta de búsqueda, que nos ofrece resultados introduciendo un criterio de búsqueda. Algo que no funciona, cuando no sabemos lo que buscamos hasta que lo vemos. Una forma mucho más rápida es usar nuestros dedos de forma mucho más eficiente e inteligente, aprendiendo estos sencillos gestos.

Zoom temporal el Google Fotos | TecnoXplora

Uno de nuestros grandes aliados y que nos hará ganar tiempo a la hora de enc ontrar cualquier cosa en nuestra biblioteca de imágenes, es el zoom temporal. Un concepto por el cual debemos de dejar de percibir el panel de fotos como una cuadrícula rígida y estática. Lo que desconocen la mayoría de los usuarios es que podemos comprimir la interfaz para que nos muestre más información o ampliar para ver más de cerca el contenido.

Solo debemos aplicar un gesto ya conocido por todos, pero que se aplica sobre el lienzo completo, se trata de la pinza o lo que es lo mismo pellizcar la pantalla con dos dedos. De manera que al abrir los dedos conseguimos un acercamiento máximo. Mientras que por el contrario si los cerramos acercándose, las miniaturas se reducen más, dejando la vista en un mes, agrupando los recuerdos. Si realizamos de nuevo el mismo movimiento, sucederá lo mismo, pero está vez mostrando el año. Lo que nos muestra una selección de fotografías diminutas, lo que permite abarcar grandes periodos de tiempo.

Para desplazarnos como si fuera una máquina del tiempo por la galería, no es necesario, deslizar el dedo de forma continuada por el cristal, es tan sencillo, como pulsar sobre la pequeña pestaña que aparece en el lateral derecho, para desplazarla hacia arriba o abajo para avanzar o retroceder en el tempo. De manera que al mismo tiempo junto a esta aparecen el mes y el año en el que nos encontramos.

Para controlar por completo Google fotos, solo nos quedaría aprender un último truco. Cuando necesitamos seleccionar varias fotos, ya sea para borrarlas, compartirlas o guardarlas, ir seleccionando tocando una por una es una pérdida de tiempo. Un método mucho más rápido es mantener pulsado en la primera imagen seleccionada para notar una vibración. Sin levantar el dedo arrástralo por la pantalla hacia abajo o en diagonal, seleccionando las imágenes. Si son muchas las fotos y necesitas hacer scroll, solo tienes que deslizar el dedo hacia el lateral de la pantalla y esta irá avanzando sin necesidad de que muevas el dedo seleccionando las imágenes. Unos sencillos gestos con los que gestionar y controlar la galería de Google Fotos es mucho más sencillo