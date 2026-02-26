Nano Banana prepara su desembarco en Google Maps, ¿qué nos permtirá hacer?

No cabe duda de que Nano Banana se ha convertido en el editor de imágenes alimentado por IA más importante del momento. Este es capaz de crear increíble material gráfico con un simple prompt. Pero no solo se limita a esto, porque se ha ido integrando por el ecosistema de Google hasta ser parte activa de algunas de las mejores funciones de edición de la app de Google Fotos, o la propia cámara de los Google Pixel. Ahora hemos conocido una nueva cualidad, cuando menos curiosa, y es que prepara su integración en Google Maps.

¿Para qué va a servir en Maps?

No se trata de algo tangible todavía, y como suele ser habitual, han sido medios como Android Authority los que han descubierto la existencia de esta asociación entre Nano Banana y Google Maps. Y es que han dado con una parte del código de la aplicación de mapas que contiene cadenas donde se nombra a Nano Banana. En ellas se puede comprobar que el editor estará presente en varias zonas de la aplicación de mapas.

Desde el medio donde se ha filtrado esta curiosa asociación especulan con que en realidad llegará a Street View, la herramienta de Maps para recorrer las calles de forma virtual. Esto es algo que se puede apreciar en la cadena de código donde se habla de Nano Banana. Hay una frase en la cadena de código que cuando menos nos llama bastante la atención, y que puede ser muy descriptiva de lo que podría ofrecernos esta herramienta integrada en Google Maps.

Make an image of your favorite places in a fun, new style

Esto quiere decir básicamente que con Nano Banana en Google Maps o Street View vas a poder crear imágenes de tus lugares favoritos en un divertido y nuevo estilo. Por lo que esto nos da bastantes pistas de las intenciones de Google a la hora de integrar esta funcionalidad dentro de una de las apps más potentes de Google, y sin duda una de las más populares en todo el planeta.

Y tiene sentido, porque probablemente podamos escoger cualquier calle o carretera de las que podemos ver en Street View y darle el toque que más nos apetezca. Ya sea para que se convierta en una imagen retro o vintage, imaginando cómo se veía ese lugar hace un siglo, o añadiendo cualquier modificación, por extravagante que sea. Es en esas situaciones donde Nano Banana puede brindarnos más partido.

Desde Android Authority especulan con que Google Maps podría ofrecer plantillas predeterminadas a la hora de modificar las imágenes extraídas de Street View, por lo que seguro que días o semanas después de que llegue esta función a la aplicación comenzaremos a ver numerosos lugares de todo el planeta modificados por Nano Banana en las redes sociales, que es donde normalmente estas funciones cobran más vida y popularidad. De momento solo está en el código, por lo que seguro que hay varios meses por delante hasta que esta función llegue a nuestros móviles.