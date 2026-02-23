Por fin vamos a poder programar mensajes en WhatsApp

Muchos llevamos años esperando una función en WhatsApp que parece tan sencilla y útuil que no entendemos cómo todavía no ha llegado a la aplicación. Se trata de la programación de mensajes. Durante años hemos encontrado en nuestros smartphones, en tiendas como la Play Store, apps que prometían programar mensajes, y versiones alternativas de estas apps que permitían hacerlo, pero ha sido casi imposible hacerlo de una manera sencilla. Ahora por fin parece que eso va a cambiar, y desde luego va a ser un antes y un después en la forma en que nos desenvolvemos con la app de mensajería.

¿Cuándo y cómo va a llegar?

La app de Meta ya está probando esta esperada función en los iPhone, y lo está haciendo gracias a una nueva versión que está llegando a estos teléfonos en forma de beta, a través de TestFlight. Desde el medio Wabetainfo han podido acceder a esta función, que se muestra en una imagen del perfil de un grupo. En él se puede ver una sección del menú que se denomina Mensajes programados, y donde a su lado podemos ver el número de mensajes de este tipo que se han programado.

Cuando esta función esté activa para todos, los usuarios podrán programar la hora a la que quieren que ese mensaje se envíe, lo que quiere decir que de forma automática, el mensaje quedará en cola, como en la bandeja de salida de los correos, y no saldrá hacia su destinatario hasta la hora que le hemos dicho. De esta manera ganaremos mucha versatilidad a la hora de comunicarnos con diferentes personas en la app.

Imagina un compañero de trabajo al que queremos recordar algo importante, pero que no queremos molestar hasta que comience el horario laboral, en este caso con programar el mensaje a primera hora, nos aseguramos de que no nos olvidamos de comunicar esa circunstancia, cosa que en otro caso, sin este tipo de programaciones, sería imposible sencillamente.

Según desvela el medio, será posible borrar cualquier mensaje programado antes de que este se haya enviado, y esperamos que también se pueda editar sin alterar la hora de envío, como podemos hacer por ejemplo en Gmail. De momento esta función se ha dejado ver en forma de prueba dentro de la Beta 26.7.10.72 de WhatsApp para iOS, por lo que es evidente que ya está más cerca que nunca. En un principio esta función se había diseñado para ser utilizada por parte de las empresas en su relación con los clientes.

Pero finalmente desde Meta han decidido que será igual de útil para el usuario final de la aplicación, y que por tanto tiene todo el sentido expandirlo a este nuevo público. Y es que la programación es algo básico a la hora de enviar correos electrónicos, y no entendemos por qué no lo era en la de mensajes instantáneos, aunque hay otras alternativas a WhatsApp que ya lo ofrecían.