Waze se actualiza con muchas novedades y modo para motoristas

Sin duda, es una de las mejores aplicaciones de direcciones que existen, podríamos decir que la tercera en discordia tras Google Maps Y Apple Maps, aunque si hablamos de Android, seguramente sea más justo hablar de que es la segunda plataforma más popular, y eso que pertenece también a Google. Por eso nos interesan también tantas de sus novedades, porque estas pueden llegar en cualquier momento también a Google Maps tras haber sido probadas aquí. Ahora, en pleno verano, conocemos interesantes novedades que llegan a la app para llevarnos a nuestro destino de forma segura.

¿Qué hay de nuevo en Waze?

Las novedades están llegando tanto a la app de iOS como a la de Android, y son varias características que mejoran y hacen más sencillo el uso de la app. Como no podía ser de otra manera, la IA toma parte ahora de muchas de las sugerencias que nos hace la app para hacer nuevas rutas. Ya que ahora utiliza los datos que hemos ido generando en nuestro historial de viajes para sugerirnos nuevos destinos.

Hay una nueva función bastante curiosa, y que es verdad que a muchos usuarios les puede venir bien, como es la de un Waze menos hablador, que lo que hace básicamente es reducir el número de indicaciones, para que no se convierta en un monólogo que nos impida escuchar nuestra música favorita o si estamos en una llamada, estar interrumpiéndola constantemente. Algo que hará sin que afecte a la eficiencia de la navegación.

Una novedad muy interesante la va a celebrar la comunidad motera, que ahora va a contar con un nuevo modo motocicleta, que utilizará IA para poder personalizar la navegación para que sea lo más útil posible para estos conductores. Por esto nos sugerirá los mejores atajos para llegar a nuestro destino a dos ruedas, y también nos advertirá de restricciones para este tipo de vehículos. El modo motocicleta de momento no llega a España, y está disponible en Argentina, Brasil, Colombia, Malasia, México, Perú y Filipinas, aunque lo lógico es que vaya llegando poco a poco a más países.

Gemini también incorpora algunas novedades para Waze, como son conversaciones con la IA con el fin de alertar a otros conductores de posibles problemas en las carreteras, en su itinerario, así como la incorporación a estas charlas también de otras peticiones más banales, como puede ser iniciar una charla rápida para encontrar restaurantes, cafeterías, u otros comercios abiertos en ese momento.

Estas últimas funciones están llegando de momento solo a las versiones beta de la app, mientras que el resto de funciones ya se están desplegando tanto en la versión de la app de iOS como de Android.