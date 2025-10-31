Waze ahora permite escuchar la voz de Sonic y conducir su bólido

Es sin duda una de las facetas más divertidas de las apps de direcciones y mapas, como hemos visto también en Google Maps, la personalización del cursor y las voces. Aunque esto ocurre en Europa de forma mucho menos frecuente que en Estados Unidos, pero en este caso Waze sí que nos va a permitir darle un toque divertido a nuestros trayectos con las novedades que acaba de anunciar basadas en el mítico personaje de los videojuegos de Sega. Vamos a ver cómo podemos configurar nuestra app de Waze para disfrutar de todos estos contenidos nuevos.

Sonic llega a Waze

Así lo han anunciado desde Sega, que ha desvelado que la voz de Sonic ya está disponible en la app de direcciones. La hemos buscado, y hemos dado con ella, pero de momento está solo en inglés y francés, y nos da la sensación de que no va a llegar doblada a nuestro país, al menos Sega no menciona para nada el español. De momento solo se puede elegir en este idioma. Sega ha anunciado no solo la voz, que como veis está en su idioma original, sino también la posibilidad de elegir el coche del puercoespín azul.

El bólido de Sonic Racing Crossworlds en Waze | TecnoXplora

Este coche se llama Speedster Lightning, y es el mismo que aparece en el nuevo juego Sonic Racing Crossworlds. El coche aparece en la lista de disponibles directamente como Speedster Lightning, no lo busquéis por Sonic porque no lo vais a encontrar. Y no solo esto, sino que si elegimos el estado de ánimo Energético sobre cómo nos visualiza el mapa de Waze, vamos a poder tener unas indicaciones de viaje más personales con un toque inconfundible de Sonic.

¿Cómo se cambia?

Pues es muy sencillo, porque consta de dos partes. A la hora de cambiar la voz:

Solo tenemos que pulsar sobre el icono de ajustes después de hacerlo sobre el botón de hamburguesa con tres rayas horizontales.

Pulsamos sobre Voz y sonido

Seleccionamos Voz de Waze

En la barra de búsqueda superior selecciona Sonic

Cuando se trata de cambiar el coche, también es muy sencillo

Selecciona el botón de hamburguesa

Pulsa sobre Ajustes

Selecciona Visualización del mapa

Pulsa Icono de Auto

Busca y selecciona Speedster Lightning

Con esto, cuando iniciemos una nueva ruta, vamos a poder escuchar las voces de Sonic en inglés, mientras por el mapa se desplaza el espectacular bólido de Sonic, que acaba de estrenar su nuevo juego. No se puede pedir más si eres fan del icónico personaje de Sega.

Instala o actualiza Waze para poder disfrutar de estos contenidos de inmediato, nosotros lo hemos probado y aparecen sin tener que estar en la beta ni nada por el estilo, solo hace falta la versión estable que tenemos en la Play Store o App Store.