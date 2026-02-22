Así puedes mejorar la conectividad Wifi con un Amazon Echo Studio

Uno de los grandes problemas con los que nos encontramos a menudo es que la señal wifi no llega a todos los rincones de nuestra casa o no tiene suficiente intensidad. Una de las soluciones más sencillas es la de instalar un extensor Wifi. Aunque tienes otra alternativa, si tienes un Echo Studio, podrás eliminar los puntos muertos.

Hay un extensor Wifi oculto en tu altavoz Echo

Cuando la señal wifi, no llega o no lo hace con suficiente intensidad, además de problemas de conexión, nos encontramos con cortes frecuentes en la señal, algo que notamos sobre todo cuando reproducimos contenidos en streaming, esto genera que se congele la imagen o que se para la reproducción. Un problema que tiene fácil solución, sobre todo si ya cuentas con un dispositivo eero y un Echo studio de nueva generación, te contamos cómo.

Configuración Echo Studio | TecnoXplora

Los altavoces de nueva generación de Amazon además de incorporar nuevos chip y sensores, también disponen de la tecnología eero Built-in. Una funcionalidad que permite a nuestro altavoz inteligente convertirse en un nodo de malla (mesh) para mejorar tu red wifi. Además de las funciones ya conocidas por todos, el asistente de voz oculta a plena vista un extensor Wif, esta captura no solo captura la señal de internet y la retransmite, de forma que los dispositivos que se encuentren cerca de este, puedan acceder a esa señal amplificada.

Al activar esta opción, la cobertura se amplía hasta 90 metros cuadrados, además puede llegar a soportar velocidades de hasta 100 Mbps. El cual es suficiente incluso para reproducir contenidos en streaming en 4K. Soporta hasta un máximo de 10 dispositivos conectados al mismo tiempo.

Aunque para que funcione, debemos disponer de un sistema de router eero compatible. Ya que no tienen la propiedad de extender la señal de un router estándar. Sólo podemos integrarlo a una red de allá, pero que tengamos previamente. Una funcionalidad que se ha incorporado a las nuevas generaciones de Echo Studio y Echo dot, y que podemos configurar de una forma sencilla desde la app de Alexa, siguiendo los siguientes pasos:

Desde la pestaña dispositivos.

Selecciona tu dispositivo compatible.

Pulsa sobre el icono del engranaje en la esquina superior derecha para acceder a la configuración .

. Donde debemos localizar la opción eero Built-in.

Si no hemos vinculado previamente nuestra cuenta de eero, este es el momento de hacerlo.

Si cumples los requisitos necesarios, y no aparece esta opción en la app de Alexa, es probable que tengas que cambiar la configuración en el eero, activando en modo automático “Automático” o "DHCP y NAT", lo que suele implicar poner el router de tu operadora en modo puente. Para que el router de la compañía deje de gestionar las IPs. Una nueva funcionalidad que viene a confirmar que no es necesario disponer de un dispositivo para cada función, solo necesitamos disponer de dispositivos inteligentes que integren varias de estas, como es este caso. Una solución fácil y sencilla que mejora no solo la calidad de la señal, sino también el alcance de la misma.