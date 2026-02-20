Ya puedes crear música con Gemini, ¿cómo se hace?

La inteligencia artificial se presentó como una herramienta creativa, la cual destacaba por la creación de imagen y video. Con la llegada de Lyria 3, la cosa cambia y ahora también lo será en lo que respecta a creaciones musicales. A continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca de la nueva app de Gemini.

Crea pistas con Lyria

El nuevo y potente modelo permite al usuario componer pistas musicales de alta calidad de una forma sencilla y en cuestión de segundos. Una herramienta para todos los usuarios, desde creadores de contenidos hasta aficionados. Funciona de una forma muy intuitiva; solo tenemos que hacer una descripción precisa de lo que necesitamos, a través de un prompt o incluso a partir de una fotografía. Tras un breve tiempo de procesado, en cuestión de segundos obtendremos el resultado en forma de pista de 30 segundos. Además, nos ofrece una portada personalizada creada con la ayuda de otra de las herramientas de Gemini, Nano Banana.

Así es lyria 3 | TecnoXplora

Una herramienta con la cual no es necesario tener conocimientos ni en composición ni producción musical, eliminando las barreras técnicas. De manera que podemos elegir el estilo, el ritmo e incluso el tipo de voz. Todo es gracias a la capacidad multimodal que nos ofrece, gracias a funciones como “de archivo a track”, a través de la cual Gemini analiza el contexto del material con el que cuenta para trabajar, ya sea un documento o una imagen. De manera automática, compone tanto la letra como la melodía.

Detrás de esta iniciativa no está crear una obra maestra, sino darle la oportunidad al usuario de expresarse de una forma única y original, incluso sin tener conocimientos de solfeo ni tocar ningún instrumento. Unas creaciones que se pueden compartir; solo hay que descargar el archivo o simplemente, pulsar sobre la opción compartir, de manera que se enviará un enlace, en el que solo hay que pinchar para disfrutar de la creación.

La aplicación se encuentra aún en fase beta, aunque en pocos días irá llegando a todos los usuarios de la app móvil de Gemini, donde podremos probarla seleccionando la opción “crear música” la cual encontraremos dentro del menú de herramientas. También podemos acceder a ella a través de su página web.

Son muchos los usos que podemos hacer de esta herramienta, desde crear nuevas melodías para usar como tono de llamada en nuestro móvil o incluso para que nos despierte por la mañana. Generar felicitaciones únicas y personalizadas para las personas más importantes. Como cortinilla para un podcast o contenidos para redes sociales. Aunque podemos ser mucho más creativos en nuestro día a día, transformando nuestras rutinas y obligaciones en pistas musicales que nos animen a realizar las tareas que menos nos gustan, pudiendo incluso personalizar las letras con nuestros nombres, puesto que Gemini es capaz de generar las letras.