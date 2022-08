¿Usas Google Meet? Ahora tendrás que pagar para hacer ciertas videollamadas

Las aplicaciones de videollamadas han disparado su popularidad a raíz de los confinamientos de la pandemia. Lo que ha permitido que muchas personas que hasta ahora no las prestaban mucha atención las usen en el día a día con sus seres queridos o compañeros de trabajo o estudios. De todas ellas Google Meet se ha erigido como una de las más destacadas, ya que está completamente integrada con la suite de Google. Y ahora que hay más usuarios de Google Meet que nunca, los de Mountain View comienzan a cobrar por ciertos servicios que en otras apps a día de hoy son completamente gratuitos. Eso es lo que hemos conocido ahora, que ciertas videollamadas serán de pago dentro de la app de Google.

Videollamadas de pago, ¿en qué casos?

Pues bien, no va a ser masiva la decisión de Google de que los usuarios de Meet deban pagar las videollamadas, pero sí más selectiva. Y es que ahora sabemos que si queremos que nuestras videollamadas cuenten con tres o más integrantes y duren más de una hora, nos tocará pagar. Esto es algo que ya estuvo activo durante un tiempo, antes de la pandemia. Con los confinamientos vimos cómo todas estas funciones pasaban a estar abiertas, con ánimo de convertirse en un servicio público que pudiera dar cabida a las comunicaciones de millones de personas alrededor de todo el mundo.

Google Meet | Google

Ahora esas restricciones vuelven, y por tanto si nuestras llamadas son multitudinarias y de larga duración nos tocará abonar un dinero todos los meses por disfrutarlas. Para disfrutar de estas funciones sin límite será necesario que actualicemos nuestra cuenta de Google para poder disfrutar de la app sin restricción alguna. Eso es algo que Google está introduciendo poco a poco en cada vez más apps, como hemos visto en Google Fotos, donde ya es necesario pagar un plan más completo de Google si queremos contar con más almacenamiento y funciones.

Esto quiere decir que al igual que esas otras aplicaciones de Google, será necesario ampliar nuestro plan de suscripción de Google One, el almacenamiento de los de Mountain View, que nos da acceso a más funcionalidades, no solo a más gigas en la unidad virtual de los californianos. Así que si queremos disfrutar de estas funcionalidades más completas nos tocará pagar al menos 9,99 euros todos los meses, un precio que no creemos que el grueso de usuarios vaya a pagar, salvo que su uso de Meet sea intensivo.

En el caso de hacer videollamadas con otra persona, no habrá limitación alguna de tiempo, por lo que quizás se tratará de usar de una forma más eficiente la app, para que no nos cueste dinero. Estas novedades están llegando poco a poco a todos los usuarios, y es posible que si intentas hacer ya una de estas llamadas te encuentres con que es necesario actualizar tu suscripción de Google. Algo lógico por otro lado, porque no es sostenible usar tantas apps siempre en modo gratuito, no se sostiene en el tiempo.

