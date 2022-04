Activa los filtros faciales en Google Meet y dale un toque divertido a tus videollamadas

Google Meet se ha convertido en una de las herramientas más populares para hacer videollamadas debido a la pandemia, perfecta para hablar con amigos y la familia o para el trabajo. Pero claro, esta no es la única que se ha alzado en el mundo de las videollamadas, la competencia no es poca, por lo que para mantenerse entre las mejores, ha añadido una nueva función que encantará a todos. En esta, llegan filtros y efectos para utilizarlos durante las videollamadas, de forma que estas acaben siendo mucho más divertidas. Si aún no conocía esta novedad, no te preocupes, pues a continuación pasamos a mostrarte cómo puedes utilizarlos fácilmente.

Usa la nueva función de Google Meet

Una función de Google Meet que ya conocíamos, es la de poder, cambiar o difuminar el fondo, lo que era de gran ayuda para bromear con el lugar en el que te encontrabas o mantener la privacidad de tu hogar. Pues ahora van mucho más lejos al incluir filtros para sus videollamadas, gracias a los cuales podrás convertirte en un personaje o animal. Eso sí, esta es una función que tan solo está disponible en Google Meet para teléfonos móviles con Android e iOS. De todas formas, al final te explicaremos cómo usar filtros faciales en la versión de escritorio de Google Meet.

Google Meet | Google

Si quieres saber cómo puedes empezar a utilizarlos, a continuación te dejamos con un detallado paso a paso para que empieces a disfrutar de su uso y sorprender a todos en tus videollamadas.

En primer lugar, abre la aplicación de Google Meet en tu teléfono Android o en iPhone para así iniciar o unirte a una reunión.

Mientras estás en una reunión, tendrás que pulsar sobre el icono de los nuevos efectos, el cual se encuentra en la parte inferior de tu rostro.

Ahora verás que aparece una gran variedad de opciones en Efectos, entre las cuales tienes el ya conocido desenfoque, fondos, estilo, y al final será donde verás los filtros.

Ahora selecciona la opción de Filtros, y una vez lo hayas hecho, tendrás a tu disposición diferentes filtros faciales entre lo que poder elegir para sorprender a los que están al otro lado de la videollamada.

entre lo que poder elegir para sorprender a los que están al otro lado de la videollamada. Tan solo vas a tener que elegir el filtro que más te guste, pulsar en este, y verás cómo de forma automática, este aparece sobre tu rostro, disfrutando así de una videollamada de lo más diferente.

Ahora que conoces cuáles son los pasos que tienes que seguir para poner filtros en Google Meet, estás listo para sorprender a tus amigos y familiares durante las videollamadas. Sin duda, una forma muy divertida de pasar el tiempo a pesar de la distancia. Cuando quieras dejar de utilizar el filtro que hayas elegido, tan solo tendrás que pulsar la cruz que tienes bajo Efectos, y desaparecerá, ya sea para continuar la videollamada con normalidad, o para elegir otro filtro diferente.

Si usas la versión de escritorio, te recomendamos instalar esta extensión para Chrome ya que también ofrece unos cuantos filtros faciles para Google Meet que te encantarán. ¡No dudes en probarlos!