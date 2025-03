Trucos para hacer la foto perfecta del eclipse lunar con tu móvil

El próximo 14 de marzo se producirá un eclipse lunar parcial, una ocasión especial en la que la luna se teñirá de rojo y podremos sacar fotos espectaculares. Tendremos la suerte de que se verá en casi toda la península en todas sus fases. Nos hacemos eco de unos consejos de Vivo, uno de los mayores fabricantes de smartphones del planeta, con los que conseguir la mejor instantánea.

Saca las mejores instantáneas de la luna roja

Las últimas semanas las lluvias han marcado el panorama meteorológico, tendremos que esperar para ver si nos da una tregua y permite contemplar este espectacular fenómeno. De manera que podremos sacar las cámaras de nuestros teléfonos inteligentes sin peligro alguno para fotografiar la luna, en tonos rojizos.

Foto perfecta con tu móvil al eclipse | Imagen de Sarah en Pixabay

El eclipse empezará alrededor de las 5 am, dependiendo de nuestra ubicación, tendremos que esperar a las diferentes fases para verlo con claridad. En la primera fase del eclipse, la de penumbra, la sombra de la tierra provoca que la luna se oscurezca. Será en la fase de umbra cuando comience a adquirir los tonos rojizos a medida que la tierra comience a eclipsar, algo que sucederá en torno a las 6 am. Será sobre las 7:30 am, cuando la tierra cubra del todo la luna.

Aunque será visible en casi todo el territorio, para sacar la mejor instantánea, lo mejor es buscar el mejor sitio desde donde verlo. El mejor sitio para verlo serán los lugares elevados y despejados, preferiblemente lugares en los que estemos rodeados de vegetación, lejos de edificios altos. Aunque si no tenemos posibilidad de desplazarnos, la azotea de un edificio alto puede ser la solución.

Planificar nuestras sesiones es importante y la clave del éxito. Para no perdernos nada y estar preparados para el momento justo, podemos consultar app como Photopills o Google Skymap, el recorrido de la luna y esperar el mejor momento para disparar. Para que no nos pille desprevenidos, desde Vivo nos aconseja estar preparados treinta minutos antes de que se produzca el fenómeno en cuestión.

Tiempo en el cual también debemos configurar nuestro teléfono móvil, para obtener los mejores resultados no podemos confiar en los valores automáticos de la cámara. Por lo que debemos realizar ajustes tanto en el balance de blancos como en la exposición/ISO, por lo que lo más recomendable es usar modos Pro con ajustes personalizados o si nuestro móvil lo permite utilizar formatos de imagen RAW, lo que nos permitirá editar la imagen posteriormente. También debemos tener muy en cuenta la calidad de la lente de nuestra cámara.

No es aconsejable el uso del Zoom, ya que este puede estropear la instantánea con la aparición de píxeles, aunque en dispositivos de gama media y alta, podemos como mucho aumentar al máximo el Zoom óptico. Del mismo modo que ajustaremos si es posible la velocidad de exposición, en este caso los expertos nos aconsejan velocidades de exposición por encima de los 1/1oo, 1/60 o inferior, para que la luna no salga movida.

En el caso de querer inmortalizar la luna en movimiento, si nuestra cámara lo permite, lo más recomendable es crear un “timelapse”. Los modos pro de muchos dispositivos permiten capturas a intervalos, estas deben realizarse cada 20 o 30 segundos. Si no disponemos de ella, siempre podemos configurar el disparador automático con cuenta atrás cada 2 o 3 segundos, así evitaremos que la foto salga movida.