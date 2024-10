El truco para crear stickers como por arte de magia con la galeria de tu Samsung

Los Stickers o pegatinas, son junto con los emojis de lo más populares entre los usuarios. Aunque algunos prefieren ir un poco más lejos y prefieren crear sus propios stickers personalizados. Si quieres crear tus stickers personalizados desde la galería de tu móvil Samsung, así puedes hacerlo.

Crea tus propios Stickers con la galería de Samsung

Las aplicaciones de fotos han dejado de ser meros álbumes en los que guardar todas nuestras fotos. Algunas de estas incluyen funciones con las que no solo podemos editar o retocar nuestras imágenes, sino que además tenemos la opción de crear nuestros propios emojis y stickers.

Guardando como Sticker | TecnoXplora

Una de la app que permite hacer esto es la Galería de Samsung, podemos convertir cualquier persona, mascota u objeto de nuestras fotos en un Sticker personalizado. Para ello solo tenemos que acceder a la aplicación en nuestro teléfono móvil y seguir los siguientes pasos.

Busca la imagen, cuyo elemento principal quieres convertir en Sticker.

cuyo elemento principal quieres convertir en Sticker. Mantén pulsado el objeto o persona , hasta que aparezca el menú flotante.

, hasta que aparezca el menú flotante. Pulsa sobre el icono de los tres puntos para ampliar las opciones.

para ampliar las opciones. Al hacerlo descubrimos tres opciones más entre las que se encuentra “guardar como Sticker”

Selecciona esta última para crearlo y que se guarde.

Una vez que has creado el sticker este se guarda en el teclado de Samsung, por lo que podrás usarlo en cualquier aplicación, en la que enviarlos sea posible. Además, una vez enviado a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp este estará disponible como el resto de Stickers y podremos volver a usarlo en cualquier momento. Si tienes configurado como predeterminado el teclado de Samsung podrás acceder fácilmente a los stickers guardados. En el caso de hacer uso de cualquier otro teclado, tenemos la opción de cambiar momentáneamente al teclado de Samsung, para hacer uso de estos y de este modo ya estarán disponibles en la aplicación para usarlos libremente.

Utilizando este mismo procedimiento, podemos copiar y pegar objetos y personas en otras fotos e incluso copiarlo al portapapeles para usarlos en otras aplicaciones. de manera que manteniendo pulsado sobre la zona de la imagen que nos interesa, podemos seleccionarla y recortarla sin necesidad de hacer nada más. La galería de Samsung, además ha incluido una novedad, el editor mágico en el que el uso de la inteligencia artificial se ha implementado y permite realizar retoques con el que sacar el máximo partido a nuestras fotos. A través de sus sugerencias, con la que podremos mejorar la iluminación, el contraste o la nitidez de las mismas.

Algo que también han incluido otros desarrolladores como Google en su aplicación de Fotos, aunque muchas de estas novedades, no están aún disponibles en todos los usuarios, solo en los recién llegados Pixel 9. A la espera de que Samsung lance sus nuevas funcionalidades en la nueva versión de ONE UI 7 de momento tendremos que conformarnos con las opciones que por ahora nos ofrece el universo Galaxy IA.