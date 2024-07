Todos estos móviles dejarán de ser compatibles con Android Auto muy pronto

No cabe duda de que Android Auto se ha convertido en un sistema operativo muy popular en todo el mundo, ya que con él podemos disfrutar de una extensión de nuestro teléfono en la pantalla del coche, algo que lejos de parecer lo contrario, nos permite conducir mucho más seguros, sin las distracciones de tener el móvil en la mano, y accediendo a todo el contenido de audio y a las llamadas de manera sencilla y siempre con las manos en el volante. Lamentablemente muchos usuarios de Android van a ver cómo sus móviles dejan de ser compatibles con este modo del sistema operativo de Google.

Nuevos requisitos

Como ocurre cada vez que llega una nueva versión de sistema operativo, hay una serie de dispositivos que deben verse sacrificados y dejar de ser compatibles con Android Auto. Y es que ahora es necesario que nuestro móvil cuente con Android 9 o posterior para poder usar Android Auto en el vehículo, por lo que muchos usuarios que ya no cuenten con las últimas actualizaciones del sistema no podrán acceder al uso de este sistema.

Por lo que un buen número de móviles se verán afectados por esta nueva limitación, que ha ido actualizándose en los últimos años. De hecho, hasta hace no mucho valía con tener un móvil con Android 6, y en 2022 este requisito subió hasta Android 8. Por tanto, estamos hablando de que hasta más o menos 2026 no debería ser exigible aún Android 10 por lo menos. Lo que sí está claro es que siguen siendo unos requisitos bastante asequibles para la mayoría de usuarios de Android. No en vano hablamos de una diferencia de cinco versiones de Android entre lo exigido y la última versión disponible en el mercado. Lo que quiere decir que Android Auto es un sistema que se puede instalar fácilmente en móvil con hasta cinco o seis años de antigüedad.

Otros requisitos que sigue exigiendo Android Auto es, además de la versión de software, un cable de conexión USB de alta calidad, un vehículo compatible y un plan de datos activo, ya que todo el sistema de info entretenimiento dependerá de esta conexión de datos para poder funcionar correctamente y actualizar todas las notificaciones y contenidos de nuestro móvil.

Así que lo normal es que esto sea algo no afecte a muchos usuarios, salvo a aquellos que quizás tengan un móvil más veterano para usarlo exclusivamente con Android Auto. Si no es así, y utilizan su móvil habitual, lo lógico es que no tenga problemas con el software del teléfono, porque seguro que es más moderno que el exigido por Google para funcionar. Tal y como indican desde 9to5Google, solo el 6% de los dispositivos Android a julio de 2024 cuentan con Android 8 como sistema operativo, por lo que la incidencia de estos nuevos requisitos debería ser residual.