Tim Cook lo confirma: Apple trabaja en su propia IA inspirada en ChatGPT

La inteligencia artificial lo ha cambiado todo, y no porque sea novedosa, sino porque es más inteligente y humana que nunca. Con la llegada de la IA de OpenAI o el Bard de Google, nos hemos dado cuenta de la noche a la mañana cómo es posible crear en cuestión de segundos imágenes, sonidos o textos con prácticamente la misma calidad y espontaneidad del ser humano. De las grandes tecnológicas Apple ha sido la última en sumarse al carro de la IA, y decimos que ha sido, porque Tim Cook ha confirmado lo que todos esperábamos desde hace tiempo con la IA de Apple.

[[H3:Por fin está en marcha la maquinaria… o casi]]

La cuestión no era si Apple iba a desarrollar su IA, sino cuándo. Porque es evidente que la empresa más valiosa y con más recursos del planeta no va a dejar pasar la oportunidad de crear su propia IA para su vasto catálogo de productos, no solo en los smartphones, sino también para sus tabletas u ordenadores. Ahora Tim Cook ha confirmado que están trabajando ya en el desarrollo de su propia IA, en forma de chatbot, y basada en lo que hemos visto a lo largo de estos meses en ChatGPT.

Tim Cook junto a las Apple Vision Pro | Apple

El CEO de Apple ha estado de visita en el Reino Unido, donde ha contado a los medios de aquel país que su empresa ya trabaja en esta IA y que está buscando empleados para poder desarrollarla lo antes posible, ya que sus competidores les llevan muchos meses de ventaja. Actualmente Microsoft tiene invertidos miles de millones de dólares en OpenAI, los creadores de ChatGPT; y Google por su parte cuenta con Bard como IA generativa. Y esa es la clave, crear una IA de nueva generación, como ahora se denominan, generativas.

La idea de Apple es presentar su nueva IA en un futuro cercano, y para ello antes están inviritendo en personal contratando mucho más personal para volcarse en el desarrollo de esta tecnología, lo que significa qu todavía no está tan avanzada como cabría esperar si no lo normal sería tener ya los equipos configurados. Y es que Tim Cook ha recordado que la IA ya está presente en prácticamente todos los dispositivos de Apple que utilizamos en el día a día, pero lógicamente se trata de una IA que ha sido ampliamente superada por los modelos de lenguaje y generativos.

Cook ha hecho hincapié en ello, en la presencia actual de la IA en multitud de productos, Detrás de la detección de caídas en el Apple Watch, está detrás de la Detección de accidentes, detrás de la detección de la fibrilación auricular, detrás del ECG, o incluso de la escritura predictiva en el iPhone. Así que es evidente que Apple tiene mucho camino que recorrer, y a gran velocidad, si se quiere poner al nivel de sus competidores.

Para bien o para mal Apple ya no es sinónimo de innovación desde el punto de vista de llegar los primeros a una tecnología. Pero sí que perseveran en que cuando apuestan por ella, lo hacen de la manera más completa y con la mayor calidad posible. Esperemos que en esta ocasión sea también así.