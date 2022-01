Telegram traerá una app mucho más optimizada a Windows 11 bajo Unigram

Ya se escucharon rumores al hablar de la última actualización de Telegram. La aplicación ofrece a los usuarios dos tipos de apps oficiales: Telegram Desktop para Windows, Mac y Linux y Telegram para macOS optimizada solo para sistemas operativos de Apple. El último en llegar a la lista ha sido Windows 11, que ahora también contará con su propia app específica.

Esta nueva aplicación estará adaptada a las funciones de Windows 11 de la misma manera que la de macOS. Se optimizará para ajustarse a las modernas líneas de diseño de este nuevo sistema operativo además de aprovechar las últimas herramientas como los fondos difuminados, según se explica en el último mensaje publicado por la propia compañía.

Además, en el canal oficial de Telegram Designers invitan a 30 ganadores de su concurso de diseño a formar parte de un nuevo concurso para diseñas una interfaz de la app nativa de Telegram para Windows 11. El concurso tiene el 22 de enero a las 23:00 (hora de Dubai) como fecha límite para presentar los mockups de las pantallas. El ganador será anunciado el día 30 de enero y dispondrá de un premio de 40.000 dólares.

El objetivo de este concurso es diseñar las principales pantallas de la próxima aplicación nativa de Telegram para Windows 11 y para ello deberán trabajar en la lista de chats, los chats con todo tipo de mensajes (voz, vídeo, fotos, encuestas, etc.), la interfaz para enviar archivos multimedia y añadir subtítulos, la interfaz para grabar y enviar mensajes tanto de voz como de vídeo, los chats de voz, vídeo y llamadas individuales, así como las páginas de ajustes.

Telegram | TEX

En el mensaje distribuido por la compañía destacan una novedad que llama especialmente la atención: “Para contar con un ejemplo de cómo luce una aplicación nativa de Telegram, podéis probar Unigram. Es posible que las mejores ideas sean implementadas en esta aplicación”. Pero, ¿de que se trata esto de Unigram?

Se trataba de una de las pocas aplicaciones no oficiales de Telegram, aunque aparece recomendada en la propia página web de la plataforma. La aplicación ya está optimizada para Windows 10 e incluso incluye la función ‘My People’. Su ventaja no es simplemente la coherencia estética con el propio sistema operativo, sino que además tiene mejoras en la optimización de la propia aplicación.

Unigram aprovecha de una mejor manera los recursos e incluso la aceleración gráfica del equipo para la reproducción de vídeos y de GIFs. Tal es la calidad de la misma que Telegram se está planteando utilizarla como base para la nueva aplicación optimizada para Windows 11. Es muy probable que esta plataforma se convierta próximamente en la aplicación oficial de Telegram en 2022.

El creador de Unigram, Fela Ameghino, aún no se ha pronunciado al respecto, pero sí que ha dejado caer que los usuarios de Windows 10 no contarán con el mismo diseño que se está trabajando para Windows 11, según explica la página web Microsofters. Un ejemplo de ellos es el efecto ‘Mica’, que no estará disponible para Windows 10.